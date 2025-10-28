BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İsrail işgaline verilen desteğin soykırıma dönüştüğünü belirtti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, dünyadaki bazı devletlerin, hukuka aykırı ve kasıtlı şekilde işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'i silahlandırdığını, finanse ettiğini ve koruduğunu belirterek, "Bunlar yerleşimci-sömürgeci girişimin soykırıma dönüşmesine izin verdi, bu da Filistin'in yerli halkına karşı işlenen en büyük suçtur." dedi.

Albanese, "Filistin'de ve diğer işgal altındaki Arap topraklarında insan hakları" başlığıyla toplanan BM 3. Komite Toplantısı'nda konuştu.

Toplantıya video konferansla katılan Albanese, ABD'nin kendisine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle BM toplantısında bizzat bulunamadığını belirterek, "Bu (ABD'nin) önlemleri BM'nin kendisine, bağımsızlığına, bütünlüğüne ve özüne bir saldırıdır. Karşı çıkılmazsa, çok taraflı sistemin tabutuna bir çivi daha çakacaklardır." ifadesini kullandı.

Albanese, Gazze'de 240 binden fazla ölü ve yaralı bulunduğunu aktararak, binlerce Filistinlinin de hala yıkılan binaların altında olduğunu veya İsrail'in zindanlarında kaybolduğunu dile getirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının yoğunlaştığına işaret eden Albanese, "Bu korkunç olaylar bir sapma değil, küresel bir suç ortaklığı sistemiyle sürdürülen sömürgeci bir dünya düzeninde onlarca yıllık ahlaki ve siyasi başarısızlığın doruk noktasıdır." dedi.

Albanese, çok sayıda devletin, hukuka aykırı eylemler ve kasıtlı ihmaller yoluyla işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'i silahlandırdığının, finanse ettiğinin ve koruduğunun altını çizerek, "Bunlar yerleşimci-sömürgeci girişimin soykırıma dönüşmesine izin verdi, bu da Filistin'in yerli halkına karşı işlenen en büyük suçtur." ifadesini kullandı.

Barışı korumak için kurulmuş diplomatik forumlarda, İsrail'in soykırımının "meşru müdafaa" adı altında siyasi olarak korunduğuna dikkati çeken Albanese, İsrail ile askeri bağları sürdüren ülkelere de işaret etti.

"İsrail'in son 4 yıldaki silah ithalatının üçte ikisini ABD tek başına gerçekleştirdi"

Albanese, "İsrail'in son 4 yıldaki silah ithalatının üçte ikisini ABD tek başına gerçekleştirdi. Düzinelerce başka ülke, Filistinliler üzerinde "sahada test edilmiş" silah ve gözetleme cihazlarının ticaretini sürdürüyor." diye konuştu.

Ülkelerin, İsrail ile devam ettiği ticari ilişkilerine değinen Albanese, 2022-2024 döneminde İsrail'in ihracatının 474 milyar dolara ulaştığını ve bunun da doğrudan savaş ekonomisini finanse ettiğini belirtti.

Albanese, "Avrupa Birliği, Ukrayna'yı işgalinden kısa süre sonra Rusya'ya yaptırımlar uygulamış olsa da askeri amaçlarla da kullanılabilen çift kullanımlı mallar da dahil olmak üzere, 2 yıllık soykırımdan sonra bile İsrail'in ana ticaret ortağı olmaya devam ediyor. Bu ticaret, düzinelerce ülkenin İsrail ile yaptığı ticari ve askeri anlaşmalarla birlikte derhal askıya alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Uluslararası hukukun, uluslararası suç işleyen bir ülkeye yardım veya destek sağlanamayacağı konusunda açık olduğunu belirten Albanese, bunun ihlal eden devletlerin bu suçlara ortak olma riskiyle karşı karşıya kalacağının altını çizdi.

"BM'nin dik ve ilkeli durmasını isterim ama korkarım ki daha az önemli hale geliyor"

Albanese, 3. Komite'deki sunumdan sonra BM Genel Merkezi'nde çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Filistin topraklarındaki İsrail işgali ve saldırılarının, "BM'nin temel değerleri ve normları doğrultusunda hayatta kalma meselesi" haline geldiğini belirten Albanese, uluslararası hukukun artık BM gibi kurumlarca değil kitleler tarafından soykırıma ve İsrail'in suçlarına karşı dile getirildiğine işaret etti.

Albanese, "Muhtemelen üye devletler, diplomatlar henüz farkına varmadı ancak BM'nin hızla dönüştüğü bir geleceğe çoktan girdik. Elbette BM'nin dik ve ilkeli durmasını isterim ama korkarım ki daha az önemli hale geliyor." dedi.

BM'ye üye devletlerin uluslararası hukuku savunmaktan artık gurur duyduklarını söyleyemeyeceğini kaydeden Albanese, "Buna ihtiyaçları yok ve birçoklarının ikiyüzlülüğü o kadar aşikar ki, neden artık belirli bir bağlamda uluslararası hukuku savunuyormuş gibi davranmadıklarını anlıyorum." ifadelerini kullandı.

Albanese, Gazze konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) artık "boğazı sıkılmış durumda" olduğunu vurgulayarak, "Demek istediğim distopik bir gelecekten bahsetmiyoruz, etkili üye devletlerin açıkça kurallara uymadığı ve artık uluslararası sisteme ihtiyaç duymadıklarını açıkça söylediği distopik bir dönemdeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin Gazze'de "feci şekilde başarısız" olduğunu söyleyen Albanese, Filistin'de işlenen suçlara karşı sessiz kalan "menfur distopik varlığı" durduracak tek gücün artık "sıradan vatandaşlardan" geçtiğini ve Filistin'in de bu konuda verilen "bir sınav" olduğuna inandığını kaydetti.

Albanese, raporlarından ötürü ABD'nin kendisine yaptırım uygulamasını, İsrailli yetkililerin şahsına yönelik saldırıları konusundaki bir soruya "Artık bunları duymuyorum. Daha yüksek sesle duyduğum şey ise Gazze'deki vahşetin ve soykırımın, Batı Şeria'daki etnik temizliğin son bulması için atılan çığlıklar." yanıtını verdi.