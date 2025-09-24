BM, Filistin Devleti'ni Tanıyan Ülke Sayısının Artmasını Değerlendirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, son günlerde çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasının, Filistinlilerin kendi kaderini tayin haklarının hayata geçirilmesine doğru atılmış bir adım olduğunu belirtti.

Laurence, AA muhabirinin "Birçok batılı ülke, BM Genel Kurulu öncesinde Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı. Başka ülkelerin de Filistin'i tanıması bekleniyor ve bu süreç devam ediyor. BM olarak bu adımı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Ülkelere, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarındaki varlığının sona erdirilmesini öngören kararını hatırlatan Laurence, "İsrail'in, Filistin'i uzun süredir işgal etmesi, politikaları ve uygulamalarıyla birlikte, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının inkar edilmesine yol açtı. Son günlerde çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanıması, Filistinlilerin kendi kaderini tayin haklarının hayata geçirilmesine doğru atılmış bir adım." ifadelerini kullandı.

Laurence, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, uluslararası toplumu Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklemeye çağırdığını aktardı.

"Ülkeleri, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyoruz." diyen Laurence, BM'nin, İsrailliler ve Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabilecekleri iki devletli çözüm konusundaki uzun süredir devam eden tutumunu anımsattı.

Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz 21 Eylül'de Filistin'i tanıdığını duyurmuştu.

Fransa, Monako Prensliği, Lüksemburg, Malta ve San Marino da 22 Eylül'de BM bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans kapsamında Filistin Devleti'ni tanıdığını kayda geçirmişti.

Böylece Filistin Devleti'ni tanıyan BM üyesi ülkelerin sayısı, son günlerde birçok devletin art arda yaptığı açıklamalarla 157'ye yükseldi.

BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyanlar arasında yer alıyor.