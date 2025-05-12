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BM FAO: Gazze'de 2,1 milyon insan kritik kıtlık riskiyle karşı karşıya

BM FAO: Gazze'de 2,1 milyon insan kritik kıtlık riskiyle karşı karşıya
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle 2,1 milyon insanın kritik seviyede kıtlık riski ile karşı karşıya olduğunu açıkladı ve insani erişimin sağlanması için derhal harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaklaşık 2,1 milyon insanın kritik seviyede kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, bölgeye insani erişimin bir an evvel sağlanması çağrısında bulundu.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün yayımlanan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) analizine yer verildi.

IPC'nin analizinde, Gazze'deki yaklaşık 2,1 milyon kişinin, İsrail'in 19 aydır devam ettirdiği çatışma, kitlesel yerinden etme ve insani yardımlara yönelik ciddi kısıtlamaları nedeniyle, kritik seviyede kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

1 Nisan-10 Mayıs aralığında Gazze nüfusunun yüzde 93'ünün "kriz" seviyesinde bulunduğuna işaret edilen analizde, 11 Mayıs ila eylül sonu aralığında ise tüm Gazze halkının akut gıda güvensizliği konusunda "kriz veya daha kötüsü" ile karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Analizde görüşüne yer verilen FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, "Uluslararası toplum, hemen harekete geçmeli. İnsani ve ticari yardım malzemelerine erişimin bir an evvel sağlanması kritik önem taşıyor. Her gecikme açlık durumunu derinleştirip, hızlandırıyor. Kıtlığa daha da yaklaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çü, hemen harekete geçilmemesi halinde temel bir hak olan gıda ve bunu destekleyen yasal korumaların savunulmayacak hale gelebileceğini vurguladı.

"Gazze'de her 5 kişiden 1'i açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya"

Analizde, İsrail'in Gazze'ye insani yardım erişimini engellemesinin üzerinden 60 günden fazla zaman geçtiğini belirtilerek, bölgede insanların hayatta kalabilmesi için ihtiyaç duyulan malzemelerin tükenmek üzere olduğu ifade edildi.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılabilmesi için bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğine işaret edilen analizde, "Uzun süreli ve büyük ölçekli saldırıların devam etmesi durumunda hayatta kalmak için gerekli malzeme ve hizmetlere erişimde kritik seviyede bir eksiklik olacaktır. Gazze'deki insanların gıda, su, barınak ve ilaca erişimi olmayacak." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca analizde, Mayıs-Eylül 2025 arasında Gazze'de her 5 kişiden 1'inin "açlıktan ölme" riskiyle karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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