BM, Etiyopya'nın Tigray eyaletine 50 tırlık yardım konvoyu yolladı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya'nın çatışmalardan etkilenen Tigray eyaletine 50 tırlık yeni yardım konvoyunun gönderildiğini duyurdu.

WFP'den yapılan açıklamada, 50 tırlık gıda ve yakıt konvoyunun aylardır insani yardım bekleyen bölgeye ulaşmak üzere olduğu belirtildi.

Açıklamada, 47 tır gıda ve 3 tır yakıtın bulunduğu konvoyun eyaletin başkenti Mekelle'ye varacağı ifade edildi.

Hükümet ve eyaletteki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında 1,5 yıldır süren çatışma ve gerginlik bölge nüfusunun yüzde 90'ını yardıma muhtaç hale getirdi.

WFP, Aralık 2021'den bu yana ilk kez bölgeye kara yoluyla yardımı bu ay başında ulaştırabilmişti.

Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için 24 Mart'ta tek taraflı ateşkes ilan etmiş, isyancılar ateşkese uyacağını deklare etmişti.

Addis Ababa hükümeti ve TPLF birbirini yardımları engellemekle suçluyor.