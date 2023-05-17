Bm: Etiyopya'daki Sellerde En Az 80 Kişi Yaşamını Yitirdi

ADDİS ABABA, 17 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Etiyopya'nın bazı bölgelerinde son zamanlarda meydana gelen seller sonucu en az 80 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Pazartesi günü geç saatlerde Etiyopya için durum güncellemesi yayımlayan OCHA, yakın tarihli ve olağanüstü selin geniş alana yayılmış yıkıma ve insanların yerlerinden olmasına yol açtığını kaydetti. BM ofisi sellerin Somali, Oromia, Güney Milletleri-Milliyetleri ve Halkları (SNNP), Güney Batı Etiyopya Halkları ve Afar bölgelerinde insani ihtiyaçları daha da kötüleştirdiğini söyledi.

OCHA raporunda, selden ve kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerin aynı bölgeler olduğunu, bunun da 2020'den bu yana uzun süreli bir kuraklığın etkisi nedeniyle dayanıklılığı zaten büyük ölçüde etkilenen nüfusun savunmasızlığını derinleştirdiğini bildirdi.

OCHA'nın verilerine göre, sel yalnızca Somali bölgesinde 35.000'den fazla hane halkını yerinden ederken, 45 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Son sellerden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Somali bölgesindeki verilere göre selden dolayı 23.000'den fazla hayvan ölürken 99.000 hektardan fazla tarım arazisi ise yok oldu.

SNNP bölgesinde ise sel, bölgenin üç kesiminde yaklaşık 38 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

OCHA, Oromia'da selin 5.803'ten fazla hanedeki insanı yerinden ettiğini ve bildirildiğine göre 8 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığını kaydetti. OCHA, sayısız hektarlık mahsulün zarar gördüğünü ve yolların, köprülerin, okulların, WASH (su, sanitasyon ve yeterli hijyen) tesislerinin ve mahsullerin temel altyapısının hasar gördüğünü veya yok edildiğini belirtti.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya eş zamanlı olarak bir kolera salgını ile karşı karşıya olduğu için, sellerin kolera da dahil olmak üzere sağlık risklerini artırdığı belirtildi.

OCHA'nın açıklamasında, "2023 Belg yağmurları (Şubat-Nisan) tarımsal faaliyetler, insanlar ve hayvanlar için su temini ve meralar açısından kuraklık koşullarını iyileştirirken, aynı zamanda can ve geçim kaynaklarının kaybına, evlerin, okulların, sağlık tesislerinin ve binlerce çiftliğin ekinlerinin sular altında kalmasına neden oldu, sağlık risklerini ve su kaynaklarının kirlenmesini artırdı" denildi.

Açıklamada seller yüzünden okuldan uzak kalmaya zorlanan çocukların eğitimlerinin de aksadığı belirtildi.