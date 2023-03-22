Bm: Etiyopya'da 3,4 Milyon Çocuk Çatışma ve İklim Şokları Nedeniyle Okula Gidemiyor

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde Mekelle kasabasında düzenlenen yıllık "Ashenda" festivaline katılan bir kızı çocuğu, 2 Ağustos 2017. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)

UNOCHA'ya göre, Etiyopya'da 1,7 milyonu kız çocuğu olmak üzere 3,4 milyondan fazla çocuğun, çatışma ve iklim şoklarının etkisi nedeniyle okula erişimi yok.

ADDiS ABABA, 22 Mart (Xinhua) - Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada Etiyopya genelinde 3,4 milyondan fazla çocuğun okula erişimi olmadığını açıkladı.

Etiyopya Durum Raporu'nda UNOCHA, Doğu Afrika ülkesindeki çatışma ve iklim şoklarının etkisi nedeniyle 1,7 milyonu kız çocuğu olmak üzere 3,4 milyondan fazla çocuğun okula erişimi olmadığını bildirdi.

UNOCHA, yalnızca Etiyopya'nın kuzey bölgesi Tigray genelinde 2.270 okulun kapatılması nedeniyle 2,3 milyondan fazla çocuğun okula gidemediğini belirtti.

Tigray bölgesi, hükümet müttefiki birlikler ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) sadık güçler arasında iki yıldır süren çatışmalardan ağır zarar gördü. Çatışmalar, on binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duymasına neden oldu.

Etiyopya hükümeti ve TPLF, 2 Kasım 2022'de çatışmayı sona erdirmek için düşmanlıkların durdurulması anlaşması imzaladı.

Çocuk Günü kutlamaları kapsamında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Furi-Lebu Tren İstasyonu'nda oynayan ilkokul öğrencileri, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)

Raporda ayrıca, okul yapılarının ve sistemlerinin yeniden inşası da dahil olmak üzere Etiyopya'nın kuzeyindeki okul faaliyetlerinin sürekliliğini desteklemek için sektörler arası koordinasyon talep edildiği açıklandı.

Ancak BM ajansı, Etiyopya genelinde acil eğitim faaliyetlerini desteklemek için gereken fonların yarısından daha azını toplayabildiğini kaydetti.