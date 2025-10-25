BM Eski Gıda Hakkı Raportörü'nden Gazze Açıklamaları: Açlık Soykırım Aracı

Eski BM Gıda Hakkı Özer Raportörü Hilal Elver, " İsrail'in açlık ve kıtlığı Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik bir soykırım biçimi olarak kullandığını" söyledi.

"Gazze Mahkemesi"nin nihai oturumu için İstanbul'a gelen uluslararası hukuk profesörü Elver, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünya üzerinde birçok kuruluşun, özellikle sivil toplum kuruluşlarının, son dönemde hatta bazı medya organlarının bile bu ( İsrail'in Gazze'de açlığı bir silah olarak kullandığı yönündeki) konuyu kamuoyuna taşıdığını ifade eden Elver, "Bu (Tüm dünyada gündeme gelmesi) çok kolay değildi, çünkü son iki yıldır bu konu gündemde değildi. Şimdi ise durum değişiyor, çünkü her şey çok açık hale geldi, özellikle de ağustos ayında Birleşmiş Milletler kıtlık ilan ettikten sonra." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'de (BM) 2014-2020 yılları arasında Gıda Hakkı Özel Raportörü olarak görev yapan Elver, "Gazze'de şu anda açlık ve kıtlığın bir soykırım biçimi olarak kullanılması yaşanıyor." değerlendirmesini yaptı.

BM'nin kıtlık ilanını "çok önemli bir karar" olarak nitelendiren Elver, "BM'nin kıtlık ilanı sonrasında artık gıdaya ve suya erişimin savaş suçu, hatta insanlığa karşı suç olarak kullanıldığı yönündeki bu argüman açık bir şekilde görülüyor. Ayrıca bu (Filistinlilerin açlığa mahkum edilmesi), açık bir şekilde bir soykırım biçimi ya da soykırıma ulaşmak için kullanılan bir araç olarak da değerlendiriliyor." dedi.

"Gazze Mahkemesi"nde İsrail'in suçları incelendi

"Gazze Mahkemesi"nde birden fazla suçun incelendiğini, bunlardan birinin de açlık olduğuna dikkati çeken Elver, şunları aktardı:

"Uluslararası düzeyde neler olduğunun etkisini, uluslararası hukuk, insancıl hukuk ve ayrıca ceza hukuku kapsamında uzmanlarla tartıştık; hukuki ilkeler ve tanıklar da sahada neler olduğunu açıkladı. Bu nedenle bence Gazze Mahkemesi, uluslararası topluma hem hukuki perspektiften hem de sahada olanlar açısından neler olduğunu gösteren iyi bir yol oldu."

Gazze Mahkemesi'nde konuşulan şeylerin çok büyük bir etkisi olacağını kaydeden Elver, barış süreci başlasa ya da çok kırılgan bir ateşkes olsa bile, bunun nereye gideceğinin bilinmediğine dikkati çekti.

"İnsanlar hala ciddi açlık etkisi altında"

Elver, değerlendirmesinde, "(Gazze'deki) İnsanlar hala ciddi açlık etkisi altında, çünkü açlık ve kıtlık çok önemli bir durum." ifadelerini kullanarak, "İsrail'in saldırılarını durdurmasının, saldırıların etkilerinin biteceği ve herkesin iyi olacağı anlamına gelmediğini, çünkü açlığın, özellikle küçük çocuklar olmak üzere çok uzun süreli etkileri olduğuna" işaret etti.

Hilal Elver, "Ateşkes başladığında, sadece yiyecek getirmek yeterli değil. Filistin toplumlarının toparlanması için çok özel tıbbi etkiler sağlanması gerekiyor. Yüzde 100 bir iyileşme olmayacak; bu nedenle uzun vadeli tıbbi bakım ve her türlü gıda güvenliği projelerinin başlatılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de yaraların sarılmasının uzun zaman alacağını belirten Elver, yaşanacakların şimdiden başlayarak gelecek yıllarda da yakından takip edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Peki, şu anda son derece zor olan Gazze'de hayatı yeniden canlandırmanın yolu ne olacak?" diye sordu.

"AA'nın Kanıt kitabındaki fotoğraflar inanılmaz ve sarsıcı"

AA'nın Kanıt kitabının yanı sıra diğer kitaplarını da incelediğini söyleyen Elver, "(Kanıt kitabındaki) Fotoğraflar inanılmaz ve aynı zamanda çok sarsıcı." diye konuştu.

Kitapla gösterilenlerin "çok zor ama çok önemli" olduğu ifade eden Elver, "(AA'nın Kanıt kitabı Gazze'de yaşanan) Bu zulümleri, neler olduğunu hiç bilmeyen insanlara taşımak açısından çok değerli." diye konuştu.

Elver, şöyle devam etti:

"Gazze'de neler yaşandığını dünyaya anlatmak, bu mahkemenin temel hedefi; çünkü birçok insanın olup bitenden hiçbir haberi yok. ya insanlar ilgilenmiyor ya da medya — özellikle Batı medyası — görüntüleri sansürleyip gerçeği göstermiyor. Bu yüzden, yapay ya da steril olmayan, gerçeği tüm çıplaklığıyla yansıtan fotoğraflar son derece önemli."