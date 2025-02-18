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BM: Esad Rejiminin Devrilmesinden Sonra Bir Milyondan Fazla Suriyeli Evine Döndü

BM: Esad Rejiminin Devrilmesinden Sonra Bir Milyondan Fazla Suriyeli Evine Döndü
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Birleşmiş Milletler, Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana 800 bini ülke içinde yer değiştiren, 280 bini ise ülke dışına kaçan toplam bir milyondan fazla Suriyelinin evine döndüğünü açıkladı. BM Mülteciler Yüksek Komiseri, insani koşulların iyileştirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

BM, Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana 280 bini ülke dışından olmak üzere toplam bir milyonu aşkın Suriyelinin evine döndüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana tahmini verilere göre bir milyonu aşkın Suriyelinin evine döndüğünü açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Esad'ın devrilmesi sonrasında 280 bini ülke dışına kaçmış olanlar ve 800 bini ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalanlar olmak üzere toplam bir milyondan fazla Suriyelinin evine döndüğünü tahmin ettiklerini bildirdi.

Grandi X hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede şartların iyileştirilmesi için çabalara hız verilmesi çağrısını yineleyerek aksi takdirde insanların ülkeyi yeniden terk edeceği uyarısında bulundu.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşta yarım milyondan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 8 milyona yakın Suriyeli ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalırken 6 milyondan fazla Suriyeli ülke dışına kaçmıştı.

UNHCR tahminlerine göre halen 7,4 milyon Suriyeli ülke içinde ve 6 milyondan fazlası ülke dışında bulunuyor.

Grandi, Ocak ayı sonunda Suriye'yi ziyaret ederek geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve diğer yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmiş, ziyareti sonrasında ülkedeki insani krizin devam ettiğine vurgu yaparak uluslararası toplumu Suriye halkına destek için kararlı adımlar atmaya çağırmıştı.

UNHCR'nin Ocak ayında Lübnan, Mısır, Ürdün ve Irak'ta Suriyeliler arasında yaptığı ankete göre sığınmacıların yüzde 27'sinin önümüzdeki 12 ay içinde Suriye'ye dönmeyi planladıkları belirtilmişti. Bu rakamın Esad rejiminin devrilmesi öncesinde yüzde 2'nin altında olduğuna işaret edilmişti.

AFP,DW / BK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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