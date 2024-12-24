BM Elçisi Pedersen'den Suriye Uyarısı: 'Dramatik Sonuçlar Kaçınılmaz Olabilir'

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki elçisi Geir Pedersen, Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG terör örgütü ile Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki Suriyeli muhalifler arasındaki gerilimin, "siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini, aksi takdirde tüm Suriye için 'dramatik sonuçlar' doğabileceğini" söyledi.

Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki elçisi Geir Pedersen, Batı medyasına yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum düzgün bir şekilde ele alınmazsa, bu tüm Suriye için çok kötü bir alamet olabilir. Eğer burada başarısız olursak, yeni yerinden edilmeler söz konusu olduğunda dramatik sonuçlar ortaya çıkacaktır" dedi.

Pedersen, "siyasi bir çözümün ciddi tavizler gerektireceğini ve Suriye'nin, Şam'daki yeni yetkilileri tarafından yönetilecek geçiş aşamasının bir parçası olması gerektiğini" söyledi. Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara'nın geçen hafta Şam'da yaptığı görüşmelerde kendisine "herkesi kapsayacak geçiş düzenlemelerine" bağlı olduklarını söylediğini aktaran Pedersen, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki gerilimi çözmenin, yarım asırdan fazla süren Esad ailesi yönetiminden sonra yeni Suriye için bir sınav olacağını" söyledi. Pederson, "Yeni ve özgür bir Suriye yaratma meselesi, diplomatik bir dille ifade etmek gerekirse, çok zor bir başlangıç olacaktır" dedi.

Suriyeli muhalif gruplar ile SDG arasında çatışmalar tırmanıyor iddiaları

Arap medyasındaki haberlerde yer alan yorum ve analizlerde, Beşar Esad'ın 8 Aralık'ta devrilmesinden bu yana Suriye'nin kuzeydoğusunda Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki Suriyeli muhalifler ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında çatışmaların tırmandığı ele alınıyor. Haberlerde, "Suriyeli silahlı muhalif gruplar, 9 Aralık'ta Menbiç kentini SDG'den ele geçirmişti. Buna göre muhalifler, Türkiye'nin kuzey sınırındaki kilit kent Kobani ya da Ayn El Arap'a saldırmaya hazırlanıyor olabilir" yorumları yapıldı.