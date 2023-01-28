BM Ekonomisti: Çin 2023'te Küresel Büyümeyi Canlandırmada Hayati Bir Rol Oynayabilir

Wang Jiangang

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler'in önde gelen ekonomistlerinden Hamid Rashid, Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentileri 2023 (WESP) amiral raporunun Çarşamba günü yayınlanmasının ardından Xinhua'ya verdiği röportajda, Çin'in 2023'te küresel büyümeyi canlandırmada önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı, Ekonomik Analiz ve Politika Bölümü'nün Küresel Ekonomik İzleme Şubesi Başkanı Rashid, Çin'in ekonomik beklentilerini yorumlarken, "2022 zor bir yıldı, ancak 2023'te Çin 'küresel büyümeyi canlandırmada çok önemli bir rol oynayabilir'" dedi.

Amiral raporun baş yazarı Rashid, "İyileşme için tüm malzemenin orada olduğunu düşünüyorum. Çin'deki toparlanma konusunda oldukça iyimseriz" diye konuştu.

Rashid, maliye politikası ve para politikalarının "doğru yönde" olması anlamında politikaları doğru bir şekilde uyumlu hale getirildiğinde Çin ekonomisinin 2023'te "sağlam bir toparlanma" yaşayacağına olan güvenini dile getirdi.

Muhtemelen ekonomik büyümeyi bastırabilecek olan (Çin'deki) para politikasında herhangi bir sıkılaştırma yapılmadığını ve bunun oldukça güven verici olduğuna dikkat çeken Rashid, Çin ekonomisinin, başka yerlerdeki yüksek enflasyona rağmen enflasyon oranının düşük olması nedeniyle, büyümek için elverişli bir duruma sahip olduğunu ifade etti.

Rashid, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Çin'in istisnai bir avantaj olan "çok düşük bir enflasyon oranına" sahip olduğunun altını çizdi.

2008'deki küresel mali krizin Çin'i küresel ekonominin motoru haline dönüştürdüğünü hatırlatan Rashid, Çin'in bir lokomotif olarak rolüne kavuşturulmasının diğer birçok gelişmekte olan ülke için iyi bir haber olduğunu sözlerine ekledi.

WESP 2023, küresel ekonominin kasvetli bir resmini çiziyor ve büyümenin 2022'deki yüzde 3'ten bu yıl yüzde 1,9'a yavaşlaması ile birden fazla ve kesişen krizlerin küresel ekonomiye daha fazla zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Üretken kapasiteye yatırım yapılması, beşeri sermayenin teşvik edilmesi ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesinin gerekliliğini vurgulayan Rashid, bu yatırımların yapılmasıyla dünyanın "bu zor dönemden çıkacağını", çünkü bunların "yüksek çarpan etkisi" yaratarak daha yüksek büyüme ve enflasyonda düşüş sağlayacağını sözlerine ekledi.

Rashid, "Çin'in bunu yıllar içinde çok iyi yaptığını", çünkü hükümetin "gerçekten toparlanmaya yön verdiğini" söyledi.

Çin ekonomisinin dünyanın geri kalanı için önemine değinen ekonomist, ülkenin hem emtia hem de turizm ürünü tükettiğine dikkat çekti.

Rashid örnek olarak turizm ürünlerini verdiğinde, bunların Malezya, Tayland ve Endonezya dahil birçok ülke için "önemli bir gelir kaynağı" olduğunu söyledi.

"Avrupa artık Çin turizmine bağımlı. ve Çin de küresel turizmde çok önemli bir rol oynuyor" diyen Rashid, dışa yönelik turizminin büyümesinin sektöre bağımlı birçok ülkeye fayda sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Çin'in, Japonya ve Güney Kore de dahil olmak üzere bölgedeki diğer üretim ekonomileriyle "çok güçlü ticari bağları" olduğunu belirten Rashid, diğerlerinin yanı sıra Güney Kore ve Japonya'nın, iyi toparlandığı zaman Çin'in toparlanmasından yararlanacağına işaret etti.

Rashid, Çin ekonomisinin, Kovid-19 salgını kontrol edildiği taktirde "sadece iyileşme değil, aynı zamanda sürdürülebilir iyileşme" yolunda olacağını söyledi.

Ekonomist ayrıca, "uluslararası işbirliğinin küresel güvenin yeniden tesis edilmesinde çok önemli rol oynayabileceği zorlu ekonomik dönemlerle karşı karşıyayız" dedi.