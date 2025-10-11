BM Dünya Gıda Programı'ndan Gazze'ye Acil Yardım Çağrısı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), ateşkesin ardından Gazze'ye yardımların geniş ölçekte ulaştırılabilmesi için tüm giriş noktalarının hızlı ve etkin şekilde kullanılması, güvenli ve kesintisiz insani erişimin sağlanması, kritik altyapı ile depolama tesislerinin onarılması ile Aşdod Limanı'ndaki gümrük işlemlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Merkezi, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan BM kuruluşundan yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte WFP'nin, Gazze'de hayat kurtarıcı gıda yardımlarını arttırmaya hazır olduğu belirtildi.

Gazze'de halen yüzbinlerce insanın yerinden edilmiş olduğuna işaret edilen açıklamada, "Gıda sistemleri çökmüş ve temel ihtiyaçlara erişim son derece kısıtlı. WFP, tam erişim sağlandığında Gazze Şeridi genelinde 145 dağıtım noktası aracılığıyla yardımlarını artırarak düzenli gıda dağıtım sistemini yeniden kurmayı planlıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ilk 3 ay içinde genel gıda dağıtımları kapsamında, WFP'nin 1,6 milyon kişiye (yaklaşık 320 bin aileye) ekmek, buğday unu ve gıda paketleriyle ulaşmayı planladığı belirtilerek, ayrıca hamile ve emziren kadınlara yönelik beslenme desteğini de genişleteceği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"WFP tarafından yönetilen 170 bin tondan fazla gıda malzemesi şu anda sevkiyata hazır durumda veya yolda. Bu sevkiyatlar Aşdod, Mısır, Ürdün ve Batı Şeria koridorları üzerinden yapılıyor. Bu miktar, Gazze'deki 2 milyondan fazla kişiyi 3 aya kadar beslemeye yetecek temel gıda anlamına geliyor. Ancak yardımların büyük ölçekte ulaştırılabilmesi için tüm giriş noktalarının hızlı ve etkin biçimde kullanılması, güvenli ve engelsiz insani erişim sağlanması, kritik altyapı ve depolama tesislerinin onarılması ile Aşdod Limanı'ndaki gümrük işlemlerinin hızlandırılması gerekiyor."

Gazze için kaybedilecek zaman olmadığı vurgusu da yapılan açıklamada, "Gazze'deki insani ihtiyaçlar hiç bu kadar büyük olmamıştı. Ateşkesin tam olarak uygulanması durumunda WFP, bu büyüklükteki bir krize yanıt verebilecek ölçekte faaliyet gösterebilecek ve sahadaki ortaklarını desteklemeyi sürdürebilecek. Şimdi harekete geçmeliyiz. Kaybedecek zaman yok." denildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 10 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla aynı gün anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin 10 Ekim Cuma günü saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda, 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.