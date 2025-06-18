BM Dünya Gıda Programı'ndan Gazze'deki Açlık ve Şiddetle İlgili Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'de açlıktan ölmek üzere olan insanların, yardıma ulaşmaya çalışırken öldürülmelerine ya da yaralanmalarına yol açan şiddetin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

BM'nin Roma merkezli kuruluşundan, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye yönelik özel bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, WFP'nin son 4 hafta içinde Gazze'ye sadece 9 bin ton gıda yardımı ulaştırabildiği belirtilerek, "Bu, 2,1 milyon aç insanın ihtiyaç duyduğu miktarın çok küçük bir kısmı. Daha da kötüsü, gelen bu az miktardaki gıda yardımına ulaşmaya çalışan çok sayıda insan hayatını kaybetti. Sadece gıda dağıtımlarında büyük bir ölçeklendirme durumu istikrara kavuşturabilir, endişeleri yatıştırabilir ve topluluklar arasında daha fazla gıdanın geldiğine dair güveni yeniden inşa edebilir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, daha güvenli ve güvenilir konvoy güzergahlarına, izin onaylarının daha hızlı alınmasına, kesintisiz iletişim hizmetlerine ve ilave sınır kapılarının açılmasına acilen ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Açlık korkusu ve gıdaya duyulan çaresiz ihtiyacın büyük kalabalıkların iyi bilinen ulaşım güzergahları boyunca toplanmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İnsanlar, insani yardım malzemelerini taşıyan araçları durdurup yardım almak umuduyla bekliyor. Açlıktan ölmek üzere olan insanların, hayatta kalmalarını sağlayacak yardıma ulaşmaya çalışırken öldürülmelerine ya da yaralanmalarına yol açan herhangi bir şiddet kesinlikle kabul edilemez. WFP, hayati yardım ulaştıran tüm sivillerin ve yardım çalışanlarının korunması çağrısını yinelemektedir."

Gazze'deki kısa süreli ateşkes sayesinde WFP'nin, günde 600'e kadar tırın Gazze'ye girişini kolaylaştırdığı ve bunun da açlık dalgasını geriletmeye yardımcı olduğu belirtildi.

Ateşkes vurgusu yapılan açıklamada, WFP'nin gıda ekipmanı ve deneyimli ekibiyle yardıma hazır olduğu belirtilerek, "Şu anda acil ihtiyaç duyulan şey, yeni bir ateşkestir. Böylece ailelere, Gazze Şeridi'nin neresinde olurlarsa olsunlar, hayati öneme sahip gıda yardımları düzenli, organize ve güvenli bir şekilde ulaştırılabilir. Harekete geçme zamanı şimdi. Gecikmeler can kaybettirir. İşimizi güvenli şekilde yapmamıza izin verilmelidir." denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 55 bin 637'ye, yaralıların sayısı da 129 bin 880'e yükseldi.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 397'ye, yaralıların sayısı da 3 bin 31'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

İran'a 13 Haziran'da kapsamlı saldırılar başlatan İsrail, dünyanın ilgisinin başka noktaya çekildiği sırada Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.