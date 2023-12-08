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BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Yardımcısı: Gazze'de Açlık Var

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BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau, Gazze'deki durumu değerlendirdi. Skau, sivillerin çaresiz olduğunu, açlık ve gıda eksikliği yaşandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau, Gazze'deki duruma ilişkin, "Siviller çaresiz. Açlık var, insanlar aç. Marketlerde gıda yok, dağıtım noktalarında yeterince gıda yok." dedi.

WFP'nin sosyal medya platformu X hesabında, Skau'nun, Gazze'ye yaptığı ziyarette bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu video paylaşıldı.

Skau, Gazze'de sığınakları ve insani yardım dağıtım noktalarını ziyaret ettiğini belirterek, amacının Gazze halkına ve WFP personeline "destek, dayanışma ve bağlılıklarını" göstermek olduğunu kaydetti.

WFP'nin Gazze'de şimdiye kadar 1 milyonun üzerinde kişiye yardım sağladığını aktaran Skau, "Bu yeterli değil." diye konuştu.

Skau, "Siviller çaresiz. Açlık var, insanlar aç. Marketlerde gıda yok, dağıtım kanallarında yeterince gıda yok. Dışarıda yemeğimiz var, alamıyoruz ve dağıtamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de "insani ateşkese ihtiyaç duyduklarını" bildiren Skau, ihtiyaç sahiplerine gıda ulaştırılması için "daha fazla geçiş noktası açılması gerektiğini" vurguladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan, İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA / Güncel

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