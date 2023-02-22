Bm: Depremler Türkiye'de 1,5 Milyon Kişiyi Evsiz Bıraktı

Depremde hasar gören binalarda yapılan incelemede, 118.000 binada yer alan en az 412.000 konutun yıkıldığı veya tamamen yıkılması gerektiği tespit edildi.

Depremin vurduğu Adıyaman'da evlerinden olan çocuklar görülüyor, 20 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Depremde hasar gören binalarda yapılan incelemede, 118.000 binada yer alan en az 412.000 konutun yıkıldığı veya tamamen yıkılması gerektiği tespit edildi.

CENEVRE, 22 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye mukim temsilcisi Louisa Vinton, Türkiye'de 1,5 milyon insanın son depremler nedeniyle evsiz kaldığını bildirdi ve ülkede yaklaşık 500.000 konutun yeniden inşa edilmesi gerekeceğine dair tahminini açıkladı.

Vinton Salı günü gerçekleşen çevrimiçi bir basın brifinginde, hükümetin depremlerden etkilenen binaların yaklaşık yüzde 70'ini denetlediğini ve bu binaların 118.000'inde yer alan 412.000 konutun yıkıldığını veya tamamen yıkılması gerektiğini belirtti.

Depremin vurduğu Adıyaman'da yıkılan bir binanın enkazının yanındaki insanlar görülüyor, 20 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Vinton, temizlenmesi gereken moloz miktarının çok büyük olduğunu ve UNDP'nin tehlikeli atık tehdidini en aza indirmeye çalıştığını söyledi.

Vinton'a göre, geçen iki haftanın ardından depremleri Türkiye tarihinin en büyük doğal afeti olarak adlandırmak için birçok sebep bulunuyor.

Yetkili, hükümetin ilk depremler için arama kurtarma aşamasını Pazar günü tamamladığını ve hayatta kalan son kişinin depremden yaklaşık 300 saat sonra enkazdan çıkarıldığını söyledi.

Depremin vurduğu Adıyaman'da evinden olan bir kadın hamur açıyor, 20 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) kıdemli acil durum yetkilisi Catherine Smallwood, Salı günkü basın toplantısında, evlerinden olmuş birçok kişinin birbirlerine yakın yaşadığı ve bazen tuvaletlere ve temiz suya erişimin yetersiz olmasından dolayı bulaşıcı hastalık risklerini yönetmenin artık hayati önem taşıdığını söyledi.

Smallwood, "Solunum yolu hastalıkları, kolera, hepatit A ve kızamık riskinde artış var" dedi.

Son haftalarda, Türkiye'nin güneyindeki Kahramanmaraş ili, büyüklükleri 6,4 ile 7,7 arasında değişen bir dizi depremle sarsıldı.

Depremler Suriye'nin bazı bölgelerini de vurdu. Basında çıkan haberlere göre, iki ülkede toplamda 47.000 kişinin hayatını kaybettiği tahmin edildi.

Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta geçici bir sığınma alanı, 19 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)