Bm, Depremden Etkilenen Suriye'ye Ek Acil Durum Fonu Açıkladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths Cuma günü yaptığı açıklamayla, Suriye'nin depremden etkilenen bölgelerindeki yardım çalışmalarına destek olmak için 25 milyon ABD...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths Cuma günü yaptığı açıklamayla, Suriye'nin depremden etkilenen bölgelerindeki yardım çalışmalarına destek olmak için 25 milyon ABD doları tutarında ek bir bağışın yapılacağını duyurdu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), yaptığı basın açıklamasında, BM Merkezi Acil Müdahale Fonu'dan yapılacak söz konusu ek yardımın, depremden zarar gören yüzbinlerce insanın en acil ihtiyaçlarının bazılarının karşılanmasını hedeflediğini söyledi.

Depremin de gerçekleşmesiyle Suriye'deki insani koşullar iyice kötüleşti. OCHA azalan kaynaklar, kolera salgını ve sert kış koşulları devam ederken insanların ihtiyaçlarının çatışmalar başladığından bu yana en yüksek seviyeye çıktığını dile getirdi.

Basın açıklamasında, "Halihazırda büyük sıkıntılar içinde olan Suriye halkına yardım edebilmek için elimizden gelen en hızlı şekilde müdahalede bulunuyoruz" diyen Griffiths, "Tüm dünyadan arama ve kurtarma çalışmalarına verilen muazzam desteği takdir ediyoruz" dedi.

Söz konusu ek bağıştan önce bölgedeki müdahale çalışmaları için bu haftanın başlarında da 25 milyon dolarlık bir fon açıklanmıştı.