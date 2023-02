Bm, Depremden Etkilenen Suriye İçin 397 Milyon Dolarlık Yardım Çağrısında Bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Salı günü, BM'nin depremden etkilenen Suriye halkı için 397 milyon ABD doları tutarında insani yardım çağrısında bulunduğunu açıkladı.

SES 1 (İngilizce): ANTONIO GUTERRES, BM Genel Sekreteri:

"Suriye'ye yardım çalışmaları, tüm BM sistemi ile insani yardım ortaklarını bir araya getiriyor ve yaklaşık 5 milyon Suriyeli için barınma, sağlık, gıda, koruma dahil olmak üzere en çok ihtiyaç duyulan hayat kurtarıcı yardımların sağlanmasına yardımcı olacak. Bu insanların yanında olmanın en etkili yolu onların acil durum fonundan faydalanmasını sağlamaktan geçiyor."

6 Şubat'ta Türkiye ile komşusu Suriye'de, şiddetli depremler ve artçı sarsıntılar meydana geldi. Bugün itibarıyla can kaybı sayısı 40.000'in üzerine çıktı.

Birleşmiş Milletler, Merkezi Acil Müdahale Fonu aracılığıyla depremlerin hemen ardından hızlı bir şekilde 50 milyon dolarlık fon sağladı.

SES 2 (İngilizce): ANTONIO GUTERRES, BM Genel Sekreteri:

"Yıkıcı depremlerden bir hafta sonra, bölgede milyonlarca insan evsiz ve dondurucu soğukta yaşam mücadelesi veriyor. Bunu değiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ancak daha fazlasına ihtiyaç var."

BM Genel Sekreteri, bu olağanüstü doğal afetten etkilenen insanların durumunun insan eliyle yaratılan engellerle daha da kötüleştirilmemesi için erişim, finansman ve erzak başlıklarında sorun yaşanmaması gerektiğine dikkat çekti.

SES 3 (İngilizce): ANTONIO GUTERRES, BM Genel Sekreteri:

"Her yerden gelen yardım, her tarafa, her yolla, herhangi bir kısıtlama olmadan ulaşmalıdır. Üye devletleri ve diğerlerini bu çabayı gecikmeden tam olarak finanse etmeye ve bir nesli tehdit eden bu felaketle hayatları alt üst olan milyonlarca çocuk, kadın ve erkeğe yardım etmeye çağırıyorum."

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, Suriye'de, geçen hafta meydana gelen yıkıcı depremlerden 8,8 milyon kişi etkilendi.

OCHA Salı günü yaptığı basın açıklamasında, ülkenin kuzeybatısında yıkımın daha büyük olduğunu, Halep'te 4,2 milyondan fazla, İdlib'deyse 3 milyon insanın felaketten etkilendiğini ve 7.400'den fazla binanın tamamen yıkıldığını ya da kısmen hasar gördüğünü bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri BM Genel Merkezi'nden bildiriyor.

(XHTV)