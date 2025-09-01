BM'den Yemen'deki Keyfi Gözaltılara Sert Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de Husilerin kontrolü altındaki bölgede 11 BM çalışanının keyfi olarak gözaltına alınmasını kınadı.

Grundberg'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Yemen'de 11 BM çalışanını gözaltına almasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Sana ve Hudeyde illerinde BM çalışanlarına yönelik keyfi gözaltıları ve BM'ye ait binalara baskın düzenlenerek mallarına el konulmasını şiddetle kınıyorum." ifadesi kullanıldı.

Bununla birlikte Yemen'de gözaltına alınan BM personelinin 23'e yükseldiği, bazılarının 2021 ve 2023'ten bu yana tutuklu bulunduğu kaydedilen açıklamada, bu gibi uygulamaların, "Yemen'e yardım sağlama ve barışı teşvik etme yönündeki geniş çaplı çabaları ciddi şekilde engellediği" vurgulandı.

Açıklamada, "BM personelinin çalışmalarının tarafsızlık, bağımsızlık ve insani ilkelere uygun olarak tasarlandığı ve yürütüldüğü" belirtilerek, Husilerin BM, sivil toplum ve diplomatik misyonlardaki tüm personeli derhal ve koşulsuz serbest bırakması çağrısı yapıldı.