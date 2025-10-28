Haberler

BM'den Yemen'deki Keyfi Gözaltılara Kınama

Birleşmiş Milletler, Yemen'deki Husi yetkilileri tarafından gözaltına alınan BM çalışanlarının sayısının 59'a yükseldiğini ve bu uygulamaları kınadığını açıkladı. BM, gözaltındaki çalışanların serbest bırakılmasını talep etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Yemen'de fiilen iktidarda olan Husi yetkililerinin pazartesi günü bir BM çalışanını daha keyfi olarak gözaltına aldığını söyledi.

Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Pazartesi günkü gözaltıdan önce de aralarında 2 kadın meslektaşımızın da bulunduğu 5 çalışma arkadaşımız daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan meslektaşlarımızın sayısı en az 59'a yükseldi" dedi. Dujarric, bazı personelin ise yıllardır gözaltında tutulduğunu belirtti.

Dujarric, Husi'lerin devam eden keyfi gözaltı uygulamalarını güçlü şekilde kınadıklarını yineledi.

Dujarric, bu bağlamda pazar günü ve son birkaç gün içerisinde Husi güvenlik güçlerinin başkent Sana'daki bazı BM ofislerine girerek bilgi teknolojisi ve iletişim ekipman ve varlıklarına el koyduğunu bildirdi.

BM, sivil toplum kuruluşları ve diplomatik misyonların tüm personelinin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısını sürdürdüklerini vurgulayan Dujarric, "Bu kişilere ilgili uluslararası hukuk uyarınca saygı gösterilmeli ve bu kişiler korunmalı" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
