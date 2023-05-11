BM'den uluslararası topluma Sudan'daki çatışmaların durması için destek çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde, 15 Nisan'dan bu yana devam eden ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan çatışmaların son bulması ve ülkede istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik, uluslararası topluma çağrıların yer aldığı karar tasarısı kabul edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde, 15 Nisan'dan bu yana devam eden ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan çatışmaların son bulması ve ülkede istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik, uluslararası topluma çağrıların yer aldığı karar tasarısı kabul edildi.

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından "Sudan'da devam eden çatışmaların insan hakları üzerindeki etkisi" konulu özel oturum düzenlendi.

Oturum sonunda yapılan oylamada Sudan'da yaşanan gelişmelerle ilgili tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylamaya katılan ülkelerden 18'i karar taslağını onaylarken 15'i ret oyu kullanıldı, 14'ü ise çekimser kaldı.

Tasarıda, herhangi bir koşul olmaksızın Sudan'daki çatışmanın taraflarına şiddetin durması çağrısı yapıldı.

Afrika Birliği'ni, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) ve Sudan'ın siyasi geçişine ilişkin BM Üçlü Mekanizmasını şiddetin daha fazla tırmanmasını önleme çabalarını sürdürmeyi teşvik eden tasarıda, uluslararası topluma, çatışmayı durdurmak ve Sudan'daki durumu istikrara kavuşturmak için ilgili girişimlerini koordine etme, işbirliği yapma ve uyumlu hale getirme çağrısı yer aldı.

Tasarıda, Sudan'daki çatışmanın taraflarından azami itidal göstermeleri ve daha fazla insan hakları ihlali ve suistimali ile uluslararası insancıl hukuk ihlallerinden kaçınmaları da istendi.

Tarafların insani krizi şiddetlendiren her türlü eylemden kaçınmaları gerektiği vurgulanan tasarıda, ihtiyaç sahibi sivillere insani yardımın tam, güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaştırılmasına hızla izin verilmesi ve bu işlemlerin kolaylaştırılması çağrısı yer aldı.

Tasarıda, uluslararası topluma, Sudan'daki korkunç insani krizden ve komşu ülkeler üzerindeki etkisinden kaynaklanan acil öncelikleri ele alma çağrısı da yapıldı.

Tüm ülkelere, çatışmaların yaşandığı Sudan'dan kaçan kişilerle ilgili "geri göndermeme ilkesine" saygı duyması ve uluslararası mülteci hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Ülkede yaşanan insani krizi ele almak ve uluslararası toplum ile ilgili kuruluşlarla tam iş birliği yapma çağrısı da tasarı da yer aldı.

Sudan'daki çatışmanın taraflarından, ülkede bulunan siviller, yabancı uyruklular, uluslararası yardım kuruluşlarının çalışanları ve BM ile ilgili kuruluşların personellerine saygı duymaları ve onları korumaları da istendi.

Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine, Sudan'daki çatışmanın tüm taraflarıyla daha fazla etkileşime öncelik vermesi çağrısı da yapıldı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.