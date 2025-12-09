Haberler

BM, kış şartlarında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda can kaybının artabileceği konusunda uyardı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Kayoko Gotoh, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta dördüncü kışın yaklaşmasıyla birlikte can kaybının artabileceğini vurguladı. Gotoh, savaşın insani felaket boyutuna dikkat çekti ve sivil kayıpların artacağına dair uyarılarda bulundu.

Gotoh, BM Güvenlik Konseyi'ndeki oturumda, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında güncel bilgileri aktararak, yaşanan insani felakete dikkati çekti.

"Tatil sezonu yaklaşırken Ukraynalı siviller, ateşkes olmadan ve kalıcı barış için belirsiz beklentilerle savaşta zorlu bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyor" ifadesini kullanan Gotoh, Şubat 2022'de başlayan savaşın "en ölümcül" döneminin 2025 yılı olduğunu vurguladı.

Gotoh, Ocak-Kasım 2025 dönemindeki sivil kayıplarının, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 24 daha yüksek olduğunu aktardı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) verilerini kaynak gösteren Genel Sekreter Yardımcısı, söz konusu savaşın başlangıcından bugüne toplamda 755'i çocuk, 14 bin 775 Ukraynalı sivilin öldürüldüğü bilgilerini doğruladı.

Gotoh, gerçek rakamların tespit edilenden daha yüksek olma olasılığına işaret ederek, kış ortasında Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik "sistematik saldırıların", sıcaklıklar düştükçe milyonlarca insanı güvenilir ısınma, su ve toplu taşımadan mahrum bırakma tehdidi oluşturduğunu vurguladı.

Genel Sekreter Yardımcısı, Ukrayna'nın Rusya'daki askeri ve enerji tesislerine yönelik uzun menzilli saldırılarının bölgedeki sivil altyapıda da hasar oluşturduğunu dile getirdi.

Karadeniz'deki son gerilimlere değinen Gotoh, BM'nin "bu yıkıcı savaşı" daha da tırmandırabilecek veya genişletebilecek her türlü eyleme karşı defalarca uyarıda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
