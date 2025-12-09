BM, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için "somut eylem" çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Ukrayna halkının içinde bulunduğu şartlara dikkati çekerek, savaşın sona erdirilmesi konusunda yetkililere "somut eylem" çağrısı yaptı.

Msuya, BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) oturumda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Ukrayna halkına etkisine ve savaşın sonlandırılması için yapılması gerekenlere değindi.

Güvenlik Konseyi üyelerini, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın insani sonuçları konusunda uyaran Msuya, kış şartlarında yaşam bölgelerine ve enerji sistemlerine yönelik Rus saldırılarının milyonlarca Ukraynalıyı daha kötü şartlara ittiğini söyledi.

Msuya, "Rusya Federasyonu, Ukrayna'nın sivil altyapısını hedef almaya devam ediyor. Kış ortasında enerji altyapısına yönelik sistematik saldırılar, sıcaklıklar düştükçe milyonlarca insanı güvenilir ısıtmasız, susuz ve toplu taşımasız bırakma tehdidi oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Konsey üyelerini, üç kritik alanda derhal harekete geçmeye çağıran Msuya, bu alanları, "savaş kurallarının pratikte uygulanmasını sağlamak, ihtiyaç sahibi sivillere güvenli ve engelsiz insani erişimi garanti etmek ve hızla artan ihtiyaçlarla orantılı ölçekte insani operasyonları tam olarak finanse etmek" şeklinde sıraladı.

"Bu Konseyden ihtiyaç duydukları şey, zararı azaltmak ve hayatta kalma ile felaket arasında duran insani yardımı güvence altına almak için somut eylemdir." diyen Msuya, Ukrayna halkının "daha iyi koşulları bekleme lüksünün olmadığını" ifade etti.

Msuya, ülkelerin gelecek günlerde alacağı kararların, sayısız sivilin kaderini şekillendireceğinin altını çizdi.