BM'den Türkiye'ye Gazze Yardım Girişi Hakkında Açıklama

BM'den Türkiye'ye Gazze Yardım Girişi Hakkında Açıklama
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İsrail'in Gazze'ye yardım götürme girişimlerinin büyük bir kısmını engellediğini açıkladı ve insani yardım koşullarının güvenli olmadığını vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, dün İsrail'in, Gazze'ye yardım götürmek için yapılan 18 girişimden 11'ine izin vermediğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gelişmeleri paylaştı.

Haq, Gazze'ye saldırılarını devam ettiren İsrail ordusunun, açlıkla mücadele eden Gazze halkına yardım götürmek isteyen BM yetkililerinin "18 başvurusundan sadece 7'sini onayladığını" belirtti.

"Şu anda, BM tarafından yönetilmeyen dağıtım noktalarındaki koşulların güvenli olmadığına inanıyoruz ve bunun ne kadar güvenli olmadığını kendiniz gördünüz." ifadelerini kullanan Haq, İsrail'in organize ettiği yardım dağıtım mekanizmasındaki aksaklıklara işaret etti.

Haq, "İnsani yardım dağıtımının temel noktası, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaç duydukları yardıma güvenli bir şekilde erişebilmeleridir ki bu koşullar altında bu gerçekleşmiyor." diye konuştu.

İsrail ordusunun Nablus kentine düzenlediği baskına değindi

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin Eski Şehir bölgesinde baskınlar düzenlediği bilgisini doğruladı.

Farhan Haq, İsrail güçlerinin gece yarısı civarında, Nablus'ta "sokağa çıkma yasağı başlattığı, evleri tek tek aradığı ve bir okulu sorgu merkezi olarak kullandığı" bilgilerini paylaştı.

İsrail askerlerinin "en az 20 evde arama yaptığı ve mülke zarar verdiğini" belirten Haq, İsrailli yetkililerin de Cenin kentinde "çoğu konut, yaklaşık 96 yapıyı yıkma kararı" aldıklarını söyledi.

Haq, "Cenin kampında, etkilenme ihtimali olan 280'den fazla aileye, Tulkerim'deki kişisel eşyalarını geri almaları için 72 saat verildi. İsrail operasyonları kamplarda yoğunlaştı." dedi.

Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren "Madleen" gemisine saldırısını değerlendiren Haq, gemide gözaltına alınan aktivistlere zarar gelmemesi için uğraştıklarını belirterek eylemin "barışçıl bir protesto" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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