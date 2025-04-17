BM'den Trump Yönetimine Tepki: Özgürlük ve İfade Hakkı Vurgusu

NEW Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Filistin destekçisi öğrencilerin vizelerini iptal etmesi ve Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün durumuyla ilgili, "Dünyanın her yerinde insanların cezalandırılma, gözaltına alınma, taciz ya da daha kötüsünün olması korkusu olmadan özgürce ve barışçıl bir şekilde konuşabilmesini güçlü bir biçimde destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "Trump yönetimi 30 eyaletten fazlasında Filistin'e destek veren yabancı öğrencilerin vizesini iptal etti. Bu öğrencilerden biri de Rümeysa Öztürk. Hakkında hiçbir suçlama bulunmayan Öztürk, yazdığı makale nedeniyle sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya. BM, bu eylemlerin Filistin destekçilerini susturmaya yönelik bir kampanyaya dönüşmesinden endişe ediyor mu? Bunların ifade özgürlüğü üzerinde etkisi sizce ne olacaktır?" sorularını yanıtladı.

Ne olacağını tahmin etmenin mümkün olmayacağını kaydeden Dujarric, "Dünyanın her yerinde insanların cezalandırılma, gözaltına alınma, taciz ya da daha kötüsünün olması korkusu olmadan özgürce ve barışçıl bir şekilde konuşabilmesini güçlü bir biçimde destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Dujarric, her ülkenin kendi sınırlarını yönetme hakkı da olduğuna işaret ederek, "Ancak bunun tüm insanların hakları ve onurunu koruyacak şekilde yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarına iftara giderken sokakta yüzleri maskeli 6 ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmış, 24 saat içinde önce Vermont, ardından da Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezine götürülmüştü.

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatlarının acil başvurusu üzerine Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine ilişkin kararı durdurma emri vermiş, 4 Nisan'da hazırladığı raporda da Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu bildirmişti.

Casper, kararına gerekçe olarak, Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutulması ve henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.