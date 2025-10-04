BM'den Trump'ın Gazze Planına Destek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planının, iki devletli çözümün önünü açmasını umut ettiğini belirtti.

Türk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Trump'ın Gazze planına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'deki savaşın sona ermesine yönelik ivmenin, uluslararası insan hakları ve insancıl hukuka uygun olarak kalıcı bir çatışmasızlık döneminin ardından toparlanma, yeniden yapılanma ve çok ihtiyaç duyulan iki devletli çözümün önünü açacağını umuyorum." ifadelerini kullanan Türk, bu ivmenin, tüm taraflar ve nüfuzlu devletler için Gazze'deki katliam ile acıyı iyi niyetle ve kesin olarak durdurmak için fırsat olduğunu kaydetti.

Türk, bu durumun, Gazze Şeridi'ni insani yardımla doldurmanın yanı sıra esirler ve çok sayıda tutuklu Filistinlinin serbest bırakılmasını sağlamak için hayati bir şans olduğuna işaret etti.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.