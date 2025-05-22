BM'den Suriye Yaptırımlarının Kaldırılmasına Destek

BM'den Suriye Yaptırımlarının Kaldırılmasına Destek
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BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Batılı ülkelerin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırmasını olumlu bulduğunu belirtti ve bu adımların Suriye'deki yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Batılı ülkelerin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Pedersen çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı bilgilendirmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması talimatı vereceğini açıkladığını kaydetti.

Avrupa Birliği'nin salı günü Suriye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını belirten Pedersen, İngiltere'nin de geçen ay önceki yaptırım rejimini iptal ettiğini hatırlattı.

Pedersen, Suriye'nin başkenti Şam'dan video bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada, "Ülke içinde ve dışındaki milyonlarca Suriyeli gibi uzun zamandır yaptırımlar konusunda cesur adımlar atılması çağrısında bulunuyorum ve uluslararası düzeyde bu yönde atılan adımları memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Pedersen yaptırımların hafifletilmesine yönelik girişimlerin yanı sıra Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar başta olmak üzere bölge ülkelerinin Suriye'ye verdiği desteği, özellikle de Suriye'nin uluslararası finans kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerinin çözüme kavuşturulması, kamu sektöründe maaşların ödenmesi ve kritik enerji kaynaklarının tedarik edilmesine yönelik çabaları da memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Pedersen, "Bunlar gerçekten de tarihi gelişmeler ve ülke genelinde yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve Suriye'deki siyasi geçiş sürecinin desteklenmesi açısından büyük öneme sahip" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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