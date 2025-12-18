BM: Suriyeliler, bir yıl öncesine kıyasla önemli ilerleme kaydetti ancak ciddi engeller sürüyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin üzerinden geçen bir yılda kaydedilen gelişmelere dikkati çekerek, "ciddi engellerin" halen sürdüğünü belirtti.

DiCarlo, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) " Orta Doğu'daki Durum" başlıklı oturumunda Suriye'de son bir yılda yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Suriyeliler, bir yıl öncesine kıyasla önemli ilerleme kaydetti ancak ciddi engeller sürüyor." diyen DiCarlo, bölgeyle ilgili beklentilerin yüksek fakat zorlukların fazla olduğunu dile getirdi.

DiCarlo, Suriye'de Halk Meclisi ve Anayasa Mahkemesinin tam olarak oluşturulması da dahil birçok önemli kurumun yakın zamanda kurulabileceğini belirtti.

Genel Sekreter Yardımcısı, son bir yılda 1 milyondan fazla Suriyeli mülteci ile yaklaşık 2 milyon yerinden edilmiş kişinin yaşadıkları bölgelere geri döndüğü bilgisini paylaştı.

Bu süreçte birçok ülkenin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığını hatırlatan DiCarlo, bu kapsamda en son ABD Kongresinin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırdığına dikkati çekti.

DiCarlo, "Bir diğer olumlu gelişme ise Suriye hükümeti ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG) 10 Mart'ta bir anlaşmaya varması oldu. Anlaşmanın uygulanması için belirlenen yıl sonu hedefi yaklaşırken tarafları, güvenlik ve siyasi yönleriyle ilgili yapıcı adımlar atmaya teşvik ediyoruz." dedi.

" İsrail'in güneydeki hava saldırıları ve işgalleri, güvenlik durumunu daha da kötüleştirdi"

BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo, Suriye'deki şiddetin son bir yılda "önemli ölçüde" azaldığını belirterek, sahadaki durumun kırılganlığına ve topluluklar arası dinamiklerin gerginliğine işaret etti.

DiCarlo, " İsrail'in güneydeki hava saldırıları ve işgalleri, bu güvenlik durumunu daha da kötüleştirdi. Genel Sekreter'in (Antonio Guterres), İsrail'e Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekten kaçınması çağrısını yineliyorum, ayrıca tarafları 1974 tarihli Kuvvetlerin Geri Çekilmesi Anlaşması'nın şartlarına saygı duymaya çağırıyorum. Suriye ve İsrail arasında güvenlik düzenlemeleri konusunda diyaloğun yeniden başlatılması şarttır, bu yönde güçlü uluslararası ve bölgesel bir katılım gereklidir." ifadelerini kullandı.