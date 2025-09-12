BM'den Suriye'nin Kimyasal Silahları İçin İşbirliği Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, Suriye'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile işbirliği yapma taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuşan Nakamitsu, OPCW ve Şam yönetiminin kimyasal silah dosyasına ilişkin devam eden konuları ele alma konusunda görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi.

Nakamitsu, "Önemli zorlukların aşılması gereken bu süreçte, son toplantıdan bu yana kaydedilen dikkate değer ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

2014'ten bu yana Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed döneminde kimyasal silahlara ilişkin yapılan beyanın yeterli ve doğru bilgi sağlamadığını hatırlatan Nakamitsu, 26 açık dosyadan 19'unun hala çözüme kavuşmadığını belirtti.

Nakamitsu, OPCW Teknik Sekreteryasının son raporunda, Suriye'de beyan edilen 26 kimyasal silah tesisi dışında, kimyasal silah faaliyetlerine karışmış olabileceği değerlendirilen 100'den fazla başka tesis bulunduğuna dair bilgilere yer verdiğini kaydetti.

OPCW ekiplerinin Suriye'de karşılaştığı güvenlik risklerine de değinen Nakamitsu, "OPCW, 16 Temmuz'da İsrail'in Şam'da düzenlediği hava saldırıları nedeniyle planlanan bir görevi ertelemek zorunda kaldı. Bu saldırılar, OPCW heyetlerinin Suriye makamlarıyla görüşmeler yaptığı bir binanın da aralarında bulunduğu bazı noktaları hedef aldı. Söz konusu bina, OPCW ekiplerinin görev sırasında konakladığı otele çok yakın bir bölgede bulunuyordu." ifadelerini kullandı.

Nakamitsu, Suriye'nin tüm kimyasal silahlardan arındırılması için uluslararası toplumun "birlik olması ve liderlik göstermesi" çağrısı yaptı.