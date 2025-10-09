BM'den Suriye Kayıplarının Araştırılması İçin Önemli Adım

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından oluşturulan " Suriye'de Kayıp Kişilerin Araştırılması için Bağımsız Kuruluş"un Başkanı Karla Quintana, kayıp kişilerin aranmasının, kapsamlı bir yaklaşım, metodoloji ve etkili bilgi paylaşım sistemleriyle bütünsel bir strateji gerektirdiğini söyledi.

Quintana, New York'taki BM Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Suriye'deki kayıp insanlar krizinin yalnızca yüz binlerce aileyi değil, tüm Suriye toplumunu etkilediğini belirten Quintana, "Bu sorunla mücadele etmek için mevcut tüm beceri, araştırma ve kapasitenin seferber edilmesi gerekiyor, bu zorluğun boyutunun farkındayız." dedi.

Quintana, yeni yönetimle Suriye'nin uluslararası topluma yeniden katılımını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın BM 80. Genel Kurul toplantıları sırasındaki "hesap verilebilirlik" konusundaki açıklamalarının önemine işaret etti.

Esad rejiminin devrilmesinden önce Suriye'ye girmelerine izin verilmediğini vurgulayan Quintana, bu yıl ocak ve şubatta ilk kez ülkeye girerek kayıp insanların bulunması konusunda çalışmalara başladıklarını aktardı.

Quintana, Suriye'de 130 ila 300 bin arasında kayıp kişi olduğunun tahmin edildiğini belirterek, "Bu çok karmaşık bir konu. Dünyanın dört bir yanında çok sayıda deneyim yaşadık ve hepimiz bilgiye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Erişime ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Kaynaklar, bu ölçekte benzer kişileri aramak için asla yeterli olmayacaktır"

AA muhabirinin, bu kadar büyük bir rakamla başa çıkmak için ne kadar çalışanları olduğu ve karşılaştıkları en büyük zorluğun ne olduğu konusundaki sorusuna Quintana, "Zorluk, beceri sahibi herkesi masaya getirmektir çünkü ne biz, ne Suriye hükümeti, ne de diğer kurumlar bunu tek başına yapamaz ve kaynaklar, bu ölçekte benzer kişileri aramak için asla yeterli olmayacaktır." yanıtını verdi.

Quintana, kayıp kişilerin aranmasının, kapsamlı bir yaklaşım, metodoloji ve etkili bilgi paylaşım sistemleriyle bütünsel bir strateji gerektirdiğine işaret ederek, bütün bunları tek bir kuruluşun yapamayacağını, yerel ve uluslararası düzeyde işbirliğinin şart olduğunu söyledi.

Suriye'deki kayıpların bulunması için kaynak ve uzmanlıkların paylaşabileceği koordineli bir topluluk oluşturduklarını belirten Quintana, kayıp ailelerinin bu oluşumun merkezinde yer alacağını ifade etti.

Quintana, kuruluşlarının yeni ve küçük bir yapı olduğu, şu an 40 personelin bulunduğu bilgisini paylaştı.

BM Genel Kurulu tarafından 30 Haziran 2023'te kurulan "Suriye'de Kayıp Kişilerin Araştırılması için Bağımsız Kuruluş", kaybolanların izini sürmek ve ailelerini hakikatle kavuşturmak adına toplumun yeniden inşasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Suriye'deki kayıp kişilerin izlerini sürmek, yerlerini tespit etmek ve kurban yakınlarına destek sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren kuruluş, daha önce Meksika'da kayıp insanları arama girişimlerinin öncülüğünü üstlenen Karla Quintana'nın başkanlığında faaliyet gösteriyor.