BM sözcüsünden Suriye'de Beşşar Esed dönemi dahil tüm suçların araştırılması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Suriye'de Beşşar Esed dönemi dahil işlenen tüm suçların araştırılması ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de, Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünün kutlanacağını belirten Al-Kheetan???????, mevcut iktidardaki yönetimin geçmişteki ihlalleri gidermek için cesaret verici adımlar attığını ancak bu adımların sadece başlangıç olduğunu kaydetti.

Al-Kheetan, İsrail'in son bir yılda Suriye'de tekrarlayan saldırıları, baskınları ve toprak işgalini genişletmesinin gündeme damgasını vurduğunu söyleyerek "Şam yakınlarındaki son İsrail askeri saldırısı da dahil sivil kayıplar, tutuklamalar ve ev aramaları hakkında raporlar aldık. Geçmiş ve güncel tüm ihlaller bağımsız, kapsamlı ve şeffaf bir şekilde araştırılmalı ve sorumlular hesap vermelidir." dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, yetkililere bu ihlallerin temel nedenlerini ele almak için harekete geçme çağrısında bulunduğunu hatırlatan Al-Kheetan, hesap verebilirliğin, adaletin, barış ve güvenliğin sağlanmasının, başarılı bir geçiş için mutlak ön koşul olduğuna işaret etti.

Al-Kheetan, "Mağdurların etkili çözüm ve tazminat hakları yerine getirilmeli. BM İnsan Hakları Ofisi, Şam'daki programımız aracılığıyla, Suriyelilerin geçiş döneminde kapsayıcı adalet sağlanması ve hukukun üstünlüğünü güçlendirme çabalarını destekliyor." diye konuştu.

AA muhabirinin, "BM İnsan Hakları Ofisinin Suriye'deki varlığını öğrenmek istiyorum. Orada resmi bir ofisiniz var mı? Eğer varsa kaç kişi çalışıyor? Sahadaki çalışmalarınızı nasıl devam ettiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Al-Kheetan, Esed rejimi döneminde uzun yıllar boyunca Suriye topraklarına erişim sağlayamadıklarını ve ihlalleri uzaktan izleyerek belgelediklerini dile getirdi.

Al-Kheetan, "Suriye'de yeni hükümetle birlikte buraya erişim sağlama sürecini başlattık ve Suriye'de bir varlık oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün size Şam'da 8 personelimiz olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Suriyeli yetkililerin, ülke içinde programlar yürütmek için geçici bir onay verdiğini aktaran Al-Kheetan, ev sahibi ülke tarafından, Şam'da bir ofis açmalarına resmi olarak izin veren anlaşmanın sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Al-Kheetan, "Elbette Suriye'nin farklı bölgelerine erişim hala zor ve bazı yerlerdeki istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle büyük bir lojistik çalışma gerekiyor." ifadesini kullandı.