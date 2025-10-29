Haberler

BM'den Sudan İçin Acil Müdahale Çağrısı

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmaları nedeniyle insani durumun felaket seviyesine ulaştığını belirtti ve acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komitesi (IASC), Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle insani durumun felaket seviyesinde olduğunu bildirerek, acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

IASC, Sudan'daki insani krize ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sudan'da felaket seviyesindeki insani durum karşısında acil uluslararası müdahale çağrısı yapılan açıklamada, " Sudan'da her 3 kişiden 2'si insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Nisan 2023'ten bu yana yaklaşık 12 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı, bunların 4 milyondan fazlası komşu ülkelere sığındı. Milyonlarca çocuk dahil nüfusun yaklaşık yarısı gıda güvencesizliği yaşıyor ve kıtlık nedeniyle zor durumda." denildi.

Açıklamada, kadınlar ve kız çocuklarının korkunç seviyelerde cinsel şiddete maruz kaldığına vurgu yapıldı.

Ayrıca ülke genelinde kolera salgınının yayıldığı kaydedilen açıklamada, sağlık hizmetlerinin de sık sık tehdit altında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "500 günden fazla süredir kuşatma altında olan Faşir, 2 gün önce HDK unsurlarının şehirde daha fazla ilerlemesi ve çıkış yollarının kapalı kalmasıyla şimdiye kadarki en umutsuz dönemine girdi. Yargısız infazlar, sivillere yönelik saldırılar, ev baskınları ve sivillerin güvenli bir yere ulaşmasının engellenmesi hakkında güvenilir bilgiler edindik." ifadeleri yer aldı.

Sivillerin ve insani yardım çalışanlarının korunması, uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi ve insani yardıma erişimin engellenmemesi için defalarca çağrıda bulunulduğu hatırlatılan açıklamada, bu çağrılar, her zamankinden daha acil bir şekilde yinelendi.

Açıklamada, "Tüm tarafları ve uluslararası aktörleri hemen harekete geçmeye çağırıyoruz. Sivilleri koruyun ve güvenli insani yardım erişimini sağlayın. İhlal ve suiistimallerden sorumlu olanları hesap vermeye çağırın. Şiddeti durdurmak ve Faşir kuşatmasını sona erdirmek için tüm etki araçlarını kullanın." değerlendirmesi yer aldı.

İnsani yardım çağrılarının daha fazla finanse edilmesi çağrısı da yapılan açıklamada, Sudan halkı ve onlara yardım için hayatlarını riske atan yerel insani yardım çalışanlarının, dünyanın ilgisi ve dayanışmasını hak ettiği vurgulandı.

?Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

Onbinlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
500
