Bm: Sudan'ın Kurdufan Bölgesinde Artan Şiddet Olayları Nedeniyle On Binlerce Kişi Yerinden Oldu

Birleşmiş Milletler, Sudan'ın Kurdufan bölgesindeki artan şiddet olaylarının siviller üzerinde oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek, acil yardım çağrısında bulundu. Son dönemde 65,000 kişinin yerinden edildiği bildirildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Sudan'da, özellikle de Kurdufan bölgesinde artan şiddet olaylarının sivillere yönelik aşırı risk teşkil ettiğini ve yerinden edilmelere neden olduğunu söyledi.

Dujarric, salı günkü basın toplantısında BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin verilerine göre 25 Ekim-30 Aralık tarihleri arasında Kurdufan bölgesindeki çok sayıda noktadan yaklaşık 65.000 kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Güney Kurdufan eyaletinde yerinden edilen kişilerin sayısında son günlerde keskin artış yaşandığını kaydeden Dujarric, Uluslararası Göç Örgütü'nün tahminlerine göre 31 Aralık 2025-4 Ocak 2026 tarihleri arasında şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 1.000 kişinin Kuz bölgesi, Kadugli kasabası ve Berdab köyünü terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Pazartesi günü Kuzey Kurdufan eyaletindeki Um Dam Haj Ahmed bölgesinden 2.000 kişinin daha yerinden edildiğine dikkat çeken Dujarric, ülkedeki BM insani yardım görevlilerinden alınan bilgilere göre salı günü eyalet başkenti El-Ubeyd'de düzenlenen insansız hava aracı saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 13 sivilin hayatını kaybettiğinin iddia edildiğini bildirdi.

"BM, silahlı çatışmaların derhal sona erdirilmesi ve sivillerin korunması için bir kez daha acil çağrı yapmaktadır" diyen Dujarric, BM'nin yardıma muhtaç kişilere ulaşabilmesi için hızlı, güvenli ve sürdürülebilir insani yardım erişiminin gerekliliğini de vurguladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
