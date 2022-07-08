BM'den Sri Lanka güvenlik güçlerine yarınki büyük protestoda itidalli davranma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da yarın yapılması planlanan büyük protesto öncesinde güvenlik güçlerine, güvenliği sağlarken itidalli davranma çağrısında bulundu.

BM'nin Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, ülkedeki ekonomik krizin yol açtığı insani duruma dair son gelişmeleri değerlendirdi.

Shamdasani, yarın Kolombo'da yapılması beklenen geniş çaplı protestolara ilişkin, "Sri Lankalı yetkilileri, protestonun güvenliğini sağlamada itidale ve şiddetin önlenmesi için her türlü çabayı sarf etmeye çağırıyoruz." dedi.

Protestoculara da gösterilerini barışçıl bir şekilde yapma çağrısını ileten Shamdasani, protestoyu takip etmek isteyen gazetecilerin haklarının korunması ve engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

Shamdasani, Sri Lanka'da giderek kötüleşen ekonominin gerilimleri yükselttiğini vurgulayarak "Benzin istasyonlarında saatlerdir, hatta günlerdir kuyrukta bekleyen binlerce vatandaşın polis ve askerle çatıştığına dair haberler var." bilgisini paylaştı.

Güvenlik güçlerinin protestoculara gereksiz ve orantısız bir şekilde müdahale etmeyi sürdürdüğünü kaydeden Shamdasani, "Zaman zaman silahlı kuvvetlerin gerçek mermi kullandığı görüldü. Uluslararası hukuka göre gösteriler sadece istisnai durumlarda dağıtılmalı, gerekli olduğu şartlarda güç kullanımına en son çare olarak orantılı bir şekilde başvurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Shamdasani, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in, ülkedeki krizin etraflıca ele alınması için taraflara yönelik diyalog çağrısını yineledi.

Sri Lanka'daki durum

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisinin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.