BM'den 'sağlıklı çevre insan hakkıdır' kararının uygulanması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), temiz çevrenin insan hakkı olduğuna dair kararın uygulanması için üye ülkelere tedbir çağrısı yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, temiz, sağlıklı, sürdürülebilir çevrenin insan hakkı olduğunu öngören 76/300 sayılı tasarının BM Genel Kurulunda kabul edilmesini değerlendirdi.

Bachelet, kararın, sağlıkla ilgili tüm hakların çevreyi bağladığının göstergesi olduğunu belirterek, "Herkes, her yerde vücuduna zarar vermeden yeme, nefes alma ve içme hakkına sahip olup, ekosistemin çökme tehlikesi altında bulunmadığı doğal bir dünyada uyum içinde yaşamalıdır." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı çevrenin insan hakkı olduğunun kağıt üzerinde kabul edilmesinin yeterli olmadığını vurgulayan Bachelet, "Ülkeler, alınan kararı gerçekleştirmek için uluslararası vaatlerini yerine getirmeli ve çabalarını artırmalıdır. Birlikte çalışmazsak, çevreye bağlı krizlerin etkilerinden hepimiz zarar göreceğiz." dedi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 48. Oturumu kapsamında 8 Ekim 2021'de Kosta Rika, Maldivler, Fas, Slovenya ve İsviçre, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevrenin insan hakkı olarak kabul edilmesi için tasarı hazırlamıştı.

47 üyelik konseyin 43'ünün evet oyu kullanmasıyla kabul edilen tasarı BM Genel Kuruluna sunulmuştu.