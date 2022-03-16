BM'den Rusya'ya: "Protestocuya Misilleme Yapmayın" - Haberler

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BM'den Rusya'ya: "Protestocuya Misilleme Yapmayın"

DailyMotion.com - Güncel
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Birleşmiş Milletler Kadın Dairesi çatışma ortamlarında en yüksek bedeli kadınların ödediğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Kadın Dairesi çatışma ortamlarında en yüksek bedeli kadınların ödediğini bildirdi. Daire ayrıca dün Rusya'da canlı yayın sırasında protesto eylemi düzenledikten sonra mahkemeye çıkartılan kadın gazeteciye misilleme yapılmaması yönünde çağrıda bulundu.

DailyMotion.com / Güncel

Birleşmiş Milletler, Protesto, Çatışma, Rusya, Güncel, Haberler

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