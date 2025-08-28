BM'den Rusya'ya Kiev Saldırısı Tepkisi: 'Sivil Altyapıyı Hedef Almak Uluslararası Hukukun İhlalidir'

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği hava saldırılarına tepki göstererek sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlali olduğunu vurguladı. Saldırılarda en az 18 sivil hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısına tepki göstererek, "Sivillere ve sivil altyapıya saldırmak, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Ofisi, konuya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Rusya Federasyonu'nun 27-28 Ağustos gecesi Kiev ve diğer yerleşim yerlerine düzenlediği 10 saatlik saldırıda, 4'ü çocuk en az 18 sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 10'u çocuk 38 kişi de yaralandı." denildi.

Saldırıların, konut, okul, iş merkezi ve diğer temel altyapıları etkileyerek önemli yıkım ve hasara yol açtığı bildirilen paylaşımda, "Sivillere ve sivil altyapıya saldırmak, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

