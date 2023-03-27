BM'den Rusya'nın Belarus'a nükleer silah yerleştirme planına tepki

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme planına ilişkin, tüm üye ülkelerin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na uyması gerektiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, nükleer silahlara ilişkin artan gerginliğin endişe verici olduğunu söyledi.

Nükleer risklerin çok yüksek olduğunu belirten Dujarric, her türlü yanlış hesaplama ya da gerginliği artıracak eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Dujarric, "Tüm üye ülkelerin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na uyması gerekiyor. Antlaşmanın sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri lazım." diye konuştu.

Ukrayna'nın BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırmasına ilişkin ise Dujarric, toplantının bu hafta gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." demişti.

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın bu kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da BM Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplanması talebinde bulunmuştu.