BM'den Rekor Askeri Harcamalara Dikkat: Sürdürülebilir Kalkınma Tehlikede

NEW Birleşmiş Milletler (BM), rekor düzeye ulaşan askeri harcamaların küresel barış ve kalkınmayı tehdit ettiğini belirterek, bu harcamaların tekrar dengelenmesi çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM binasında basın toplantısı düzenleyerek, "İhtiyacımız Olan Güvenlik: Sürdürülebilir ve Barışçıl Bir Gelecek İçin Askeri Harcamaların Yeniden Dengelenmesi" başlıklı raporunu açıkladı.

"Bugün, çarpıcı bir gerçeği ortaya koyan bir rapor yayımlıyoruz. Dünya, barış inşa etmekten ziyade savaş yürütmeye çok daha fazla harcama yapıyor." uyarısında bulunan Guterres, 2024'te küresel askeri harcamalarının rekor seviyeye çıkarak 2,7 trilyon dolara ulaştığını bildirdi.

Guterres, bu miktarın dünyadaki her kişi için 334 dolar harcamaya denk geldiğine dikkati çekerek, aynı zamanda dünyanın en zengin ülkelerinin resmi kalkınma yardımlarının yaklaşık 13 katına ve BM'nin düzenli bütçesinin 750 katına eşit olduğunu ifade etti.

"Sürdürülebilir kalkınmaya dair ortak vaadimiz tehlike altında"

BM Genel Sekreteri, "Sürdürülebilir kalkınmaya dair ortak vaadimiz tehlike altında." uyarısında bulunarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin yalnızca beşte birinin planlandığı şekilde ilerlediğini, finansman açığının büyüdüğünü anlattı.

Bu çerçevede eylemsizlik nedeniyle maliyetin de giderek arttığını söyleyen Guterres, hükümetlerin sivilleri korumak, kritik altyapıyı güvence altına almak ve acil tehditlerle mücadele etmek gibi meşru güvenlik sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Guterres, "Ancak kalıcı güvenlik yalnızca askeri harcamalarla sağlanamaz." diyerek, raporun bir eylem çağrısı olduğunu kaydetti.

Önceliklerin yeniden düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Guterres, küresel yatırımların kalkınma ve barış için yeniden dengelenmesi gerektiğini belirtti.

"Askeri harcamalar barışı garanti etmez"

BM Genel Sekreteri, raporun 3 acil mesajını "Mevcut gidişat sürdürülemez, daha iyi bir seçenek mümkün ve yeniden dengeleme için somut adımlar gerekli." şeklinde sıraladı.

Mevcut kanıtların açık bir şekilde askeri harcamaların barışı garanti etmeyeceğini, aksine çoğu zaman zayıflatacağını gösterdiğini ifade eden Guterres, askeri harcamaların silahlanma yarışlarını körüklediğini, güvensizliği derinleştirdiğini ve istikrara zarar verdiğini vurguladı.

Guterres, "Daha güvenli bir dünya, savaşlarla mücadeleye en az yoksullukla mücadele kadar yatırım yapmakla başlar." mesajını verdi.

"Eğilim tersine çevrilmeli"

Raporda, 2024 yılında küresel askeri harcamaların 2,7 trilyon dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştığına dikkati çekilerek, "Küresel askeri harcamalar, tüm bölgelerde önemli ölçüde artıyor. Dünya Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) ve devlet bütçelerinin giderek artan bir bölümünü kapsıyor. Bu artış, tırmanan jeopolitik gerilimler, çatışmalar ve güvenlik tehditleri algısıyla tetikleniyor. Askeri harcamalar, hem ulusal hem küresel düzeyde hayati mali kaynakları başka alanlara yönlendirerek sürdürülebilir kalkınma çabalarını doğrudan baltalıyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynakların askeri harcamalara yönlendirilmesinin ülkeleri uzun vadeli askeri odaklı politikalara ittiği aktarılan raporda, "Bu durum savunma harcamalarını kalkınma kazanımlarının önüne koyuyor ve uluslararası iş birliğinde tehlikeli bir gerilemeye işaret ediyor." uyarısı yapıldı.

Raporda, rekor düzeye ulaşan askeri harcamaların küresel barış ve kalkınmayı tehdit ettiği belirtilerek, bu harcamaların küresel kalkınma ve barış için tekrar dengelenmesi çağrısında bulunuldu.

Raporda, mevcut gidişatın devam etmesi halinde, projeksiyonların 2035'e kadar küresel askeri harcamaların benzeri görülmemiş seviyelere ulaşacağını gösterdiği vurgulanarak, "Kalıcı barışı sağlamak için, artan askeri harcama eğilimini tersine çevirecek şekilde diplomasiyi, güven artırıcı önlemleri ve uluslararası işbirliğini önceleyen küresel güvenlik ve kalkınma stratejilerinin köklü biçimde yeniden düzenlenmesine acilen ihtiyaç vardır." ifadesi kullanıldı.

Kalkınma için çok taraflı finansmanın yeniden canlandırılmasının kritik önemde olduğunun altı çizilen raporda, bununla birlikte askeri harcamaları insanlara ve gezegene yapılan sürdürülebilir yatırımlarla dengeleyen, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı çatışmaya karşı birincil savunma olarak gören insan merkezli bir güvenlik yaklaşımının benimsenmesi gerektiği kaydedildi.

Raporda, küresel önceliklerin köklü biçimde yeniden yönlendirilmesinin zorunlu olduğu anlatıldı.