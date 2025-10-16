BM'den Pakistan ve Afganistan'a Kalıcı Ateşkes Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Pakistan ve Afganistan'a, sivillerin korunması ve daha fazla can kaybının önlenmesi için "düşmanlıklara kalıcı son verme" çağrısında bulundu.

BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmalar ve 48 saatlik ateşkes ilanına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, iki taraf arasındaki ateşkes ilanının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "çatışmalar sonucunda kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere önemli sivil kayıplarının yaşandığına dair güvenilir bilgiler alındığı" kaydedildi.

10 Ekim'den bu yana iki taraf arasında "sınır ötesi silahlı şiddetin" önemli ölçüde arttığı ifade edilen açıklamada, ölü ve yaralılara ilişkin tam sayının incelendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Güncel bilgiler, sınırın Afganistan tarafındaki Spin Boldak'ta en az 17 sivilin öldüğü ve 346 kişinin de yaralandığına işaret ediyor." ifadesine yer verildi.

UNAMA'nın, sivilleri korumak ve daha fazla can kaybını önlemek için tüm tarafları düşmanlıklara kalıcı son vermeye çağırdığı vurgulanan açıklamada, taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin hatırlatıldığı belirtildi.

Pakistan-Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan, "TTP örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

Afgan güvenlik güçleri, 11 Ekim'de sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla buna karşılık verirken, çatışmalar yer yer alevlendi.

Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.

Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.