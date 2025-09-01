BM'den Pakistan'daki Sel Felaketi Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Pakistan'daki sel felaketinin daha fazla aileyi etkileyeceği ve çiftçilerin aylarca ürün alamayacağı uyarısında bulundu.

BM Pakistan'ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Pakistan'daki sellerin daha yeni başladığına, gelecek haftalarda daha yoğun yağış beklendiğine işaret edildi.

Açıklamada, sel sularının ülkenin güneyine doğru ilerlemesiyle daha fazla aileyi yerinden edebileceği ve yıkıma yol açabileceği kaydedildi.

BM Pakistan İnsani Yardım Koordinatörü Mo Yahya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, normal değil ancak yeni normal haline geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yahya, iklim değişikliğinin tetiklediği muson yağmurlarının Pakistan genelinde halka korku ve yıkım getirdiğini belirtti.

Paylaşımında sular altında kalan pirinç tarlasının görüntüsüne yer veren Yahya, çiftçilerin, bir sonraki ekim sezonuna kadar aylarca ürün ve gelir elde edememe riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA), 23-31 Ağustos'ta meydana gelen sellerde 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin yaralandığını belirtmiş ve yaklaşık 2 milyon kişinin etkilendiğini bildirmişti.

Açıklamada, kurtarma ekiplerinin 760 bin kişi ve 516 bin hayvanı tahliye ederek güvenli bölgelere taşıdığı belirtilmişti.

Pencap Kıdemli Bakanı Maryam Aurangzeb de afeti "Pencap tarihindeki en büyük sel felaketi" olarak nitelemiş, su seviyesinin ilk kez bu kadar yükseldiğini ifade etmişti.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.