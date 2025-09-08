BM'den Nijerya'daki Terör Saldırısına Kınama

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği ve 63 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

BM Nijerya İnsani Yardım ve Mukim Koordinatörü Mohamed Fall, yaptığı yazılı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Darajamal köyünde 5 Eylül'de sivillere yönelik düzenlenen saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Fall, saldırıyı kınadığını vurgulayarak hayatını kaybedenler için bölge halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

"Siviller hiçbir zaman hedef olmamalıdır." ifadesini kullanan Fall, saldırının faillerinin güvenlik güçlerince adalete teslim edilmesi ve kaçırılanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Fall, bu saldırının, Borno eyaletinde bu yıl artan şiddet olaylarının siviller üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha ortaya koyduğuna işaret ederek, bölgede çiftçilerin, balıkçıların, yolcuların ve tüccarların da hedef alındığı saldırılarda yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Adamawa ve Yobe eyaletlerinde de sağlık merkezleri, tahıl depoları ve pazar yerlerinin saldırıya uğradığını hatırlatan Fall, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka riayet ederek sivilleri ve onların mal varlıklarını koruma çağrısında bulundu.

Boko Haram terör örgütü üyelerinin, 5 Eylül'de Borno eyaletine bağlı Darajamal köyünde düzenlediği saldırıda aralarında 5 askerin olduğu 63 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.