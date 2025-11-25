BM'den Nijerya'daki Kaçırma Olaylarına İlişkin Ciddi Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Nijerya'da 17 Kasım'dan bu yana çoğu öğrenci en az 402 kişinin kaçırılmasına tepki göstererek, Nijeryalı yetkililere, bu olayların son bulması ve araştırılması için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Al-Kheetan ve BM Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Alessandra Vellucci, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Nijerya'nın kuzeyinde ve orta kesiminde son dönemde yaşanan toplu kaçırma olaylarındaki artış bizi şoke etti." ifadesini kullanan Al-Kheetan, Nijeryalı yetkililere, bu tür "iğrenç" saldırıların durdurulması ve sorumluların hesap vermesi için tüm yasal önlemleri almaları çağrısında bulundu.

Al-Kheetan, "17 Kasım'dan bu yana Nijer, Kebbi, Kwara ve Borno eyaletlerinde çoğu öğrenci olmak üzere en az 402 kişi kaçırıldı. Bunlardan yalnızca 88'inin serbest bırakıldığı veya kaçıranların elinden kaçtığı bildirildi." dedi.

Nijeryalı yetkililere, hala esaret altında bulunan herkesin ailelerine güvenli şekilde dönmesini sağlama ve daha fazla kaçırma olayını önleme çağrısı yapan Al-Kheetan, bu kaçırma olaylarıyla ilgili acilen, tarafsız ve etkili soruşturmalar yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Al-Kheetan, bu olaylara ilgili, sorumluların adalete teslim edilmesinin önemine de işaret etti.

BM Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Vellucci, AA muhabirinin, "Hafta sonu Ukrayna barış görüşmeleri Cenevre'de gerçekleştirildi. ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna'dan heyetler buradaydı. BM, bu görüşmelerin bir parçası mı? Henüz bu plana ilişkin BM'den bir açıklama gelmedi. Müzakereler ve plana ilişkin BM de bilgilendiriliyor mu?" sorusuna ilişkin, BM'nin bu görüşmelerin bir tarafı olmadığını söyledi.

Vellucci, görüşmelerle ilgili durumun değişmesi ve BM'nin de buna dahil olması halinde gazetecilerin bilgilendirileceğini aktardı.