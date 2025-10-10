BM'den Maria Corina Machado'ya Nobel Barış Ödülü Tebriği

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün Venezuelalı Maria Corina Machado'ya verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Venezuela halkının demokratik umutlarını destekleyen çalışmaları nedeniyle Maria Machado'yu bu yılki ödül sahibi olarak belirleme kararını memnuniyetle karşılıyoruz." diyen Al-Kheetan, Machado'yu Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olarak ilan edilmesinden dolayı kutladı.

Norveç'in başkenti Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsü'nde yapılan basın toplantısında, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklanmıştı.

Venezuelalı Machado, "Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl geçiş sağlamak için verdiği çabaları" dolayısıyla ödülün sahibi olmuştu.