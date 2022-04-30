BM'den Mali'nin Fransız medyasının yayınlarını durdurmasına tepki - Haberler

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BM'den Mali'nin Fransız medyasının yayınlarını durdurmasına tepki

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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BM'den Mali'nin Fransız medyasının yayınlarını durdurmasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM), Mali'deki cunta yönetimine, Fransız RFI radyosu ve France 24 kanalının yayınlarını durdurma kararını iptal etme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Mali'deki cunta yönetimine, Fransız RFI radyosu ve France 24 kanalının yayınlarını durdurma kararını iptal etme çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Bamako yönetiminin bu yayınları durdurma kararı karşısında "dehşete düştüklerini" belirtti.

Shamdasani, Bamako yönetimine, bağımsız gazetecilerin ülkede rahatça çalışmasına izin verme ve bu kararı iptal etme çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Mali'deki İletişim Yüksek Kurumu, 28 Nisan'da, RFI ve France 24'ün yayınlarını "kalıcı şekilde askıya aldığını" duyurmuştu.

Kurum, Mali ordusunun sivil katliamı yaptığı iddiaları üzerine RFI ve France 24'ün yayınlarını 17 Mart'ta da askıya almıştı.

Fransız basınında, mart başında Mali'nin Segou bölgesinde 35 cesedin bulunduğu toplu mezarlar belirlendiği, bu kişilerin Mali ordusu ve Wagner paralı askerlerince infaz edildiği öne sürülmüştü.

Ardından İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mali'de Aralık 2021'den bu yana 107 sivilin öldürüldüğünü, bunlardan 71'inin hükümet güçlerince infaz edildiğini belirtmişti.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Bamako, Mart, Güncel, Haberler

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