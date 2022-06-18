BM'den Libya'daki "nefret söylemine" kınama Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ülkedeki nefret söylemini kınadığını duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ülkedeki nefret söylemini kınadığını duyurdu. UNSMIL, "Uluslararası Nefret Söylemiyle Mücadele Günü" dolayısıyla Twitter hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Libya'da nefret dilinin, kutuplaştırmak, karalamak ve hakaret için kullanıldığı belirtilerek, bu söylem kınandı. Ayrıca UNSMIL'ın, tüm vatandaşların görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade edebilmesi hakkına bağlı olduğu vurgulandı. BM Genel Kurulu 18 Haziran'ı Uluslararası Nefret Söylemiyle Mücadele Günü olarak ilan etmişti. AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel Güncel Haberler

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