BM'den Libya'daki kurumların bağımsızlığının korunması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, ülkedeki Ulusal Petrol Şirketi, Libya Yatırım Otoritesi ve Libya Merkez Bankası gibi kurumların bağımsızlığının korunması ve siyasi karışıklıklardan uzak tutulması gerektiğini belirtti.

BM Libya Özel Temsilcisi Williams, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu kurumların Libya halkına ait olduğunu vurgulayan Williams, "Ulusal Petrol Şirketi, Libya Yatırım Otoritesi ve Libya Merkez Bankası, her şeyden önce Libya halkına aittir ve herhangi bir tarafın yararına silahlandırılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Williams ayrıca, Libya'daki kurumların elde ettiği tüm gelirlerin paylaşımında öncelikli hedefin "şeffaf yönetim ve eşit dağıtım" olduğunu kaydetti.