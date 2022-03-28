BM'den Libya'daki kurumların bağımsızlığının korunması çağrısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM'den Libya'daki kurumların bağımsızlığının korunması çağrısı

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
 - Güncelleme:
BM'den Libya'daki kurumların bağımsızlığının korunması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, ülkedeki Ulusal Petrol Şirketi, Libya Yatırım Otoritesi ve Libya Merkez Bankası gibi kurumların bağımsızlığının korunması ve siyasi karışıklıklardan uzak tutulması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, ülkedeki Ulusal Petrol Şirketi, Libya Yatırım Otoritesi ve Libya Merkez Bankası gibi kurumların bağımsızlığının korunması ve siyasi karışıklıklardan uzak tutulması gerektiğini belirtti.

BM Libya Özel Temsilcisi Williams, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu kurumların Libya halkına ait olduğunu vurgulayan Williams, "Ulusal Petrol Şirketi, Libya Yatırım Otoritesi ve Libya Merkez Bankası, her şeyden önce Libya halkına aittir ve herhangi bir tarafın yararına silahlandırılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Williams ayrıca, Libya'daki kurumların elde ettiği tüm gelirlerin paylaşımında öncelikli hedefin "şeffaf yönetim ve eşit dağıtım" olduğunu kaydetti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

Birleşmiş Milletler, Yatırım, Petrol, Libya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title