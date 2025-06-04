BM'den Libya'daki İnsan Hakları İhlalleri İçin Soruşturma Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Libya'da hükümet güçlerinin operasyonuyla tasfiye edilen İstikrarı Destekleme Birimi milis grubunun insan hakları ihlalleri ile ilgili derhal soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Türk'ün Libya'daki İstikrarı Destekleme Birimi milis grubunun kontrolündeki bazı bölgelerde bulunan cesetler ve gayri resmi gözaltı merkezleri ile ilgili yazılı açıklamasını paylaştı.

Türk, İstikrarı Destekleme Birimi milis grubunun kontrolünde resmi ve gayrı resmi gözaltı merkezlerinde ciddi insan hakları ihlallerinin ortaya çıkmasıyla şok olduğunu kaydetti.

UNSMIL'in keşfedilen gözaltı merkezlerinde görgü tanıklarının ifadeleriyle işkence ve zorla kaybetmeler de dahil olmak birçok ihlali belgelediğini kaydeden Türk, Libya makamlarını konuyla ilgili derhal soruşturma başlatmaya çağırdı.

"En kötü korkularımız bu alanlarda onlarca cesedin yanı sıra işkence ve kötü muamele için kullanıldığından şüphelenilen aletler ile yargısız infazların olası kanıtları bulunmasıyla doğrulanmış oldu." ifadelerini kullanan Türk, kalıntıların muhafaza edilmesi ve sorumluların gecikmeden adalete teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk, ceset kalıntılarını çıkarmak ve teşhis etmekle görevli Libya Adli Tıp yetkililerine kazı için alanlara erişim izni verilmediği yönündeki raporlardan endişe duyduğunu, yetkililere tüm alanlara tam ve engelsiz erişim izni vermeleri çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Trablus'taki milis grup tasfiye edilmişti

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Libya İçişleri Bakanlığı, Ebu Selim bölgesinde söz konusu milis grubun kontrolündeki Hadra ve Havadis Hastaneleri morgunda kimliği belirsiz 67 ceset bulunduğunu duyurmuştu.

Bakanlık açıklamasında, hastanelerde bulunan kimliği belirsiz cesetlerin İstikrarı Destekleme Birimi milislerince savcılık veya polise bilgisinin verilmediği kaydedilmişti.