BM'den Küresel Sumud Filosu'na Dron Saldırıları İçin Soruşturma Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail ablukasını kırma ve insani yardım ulaştırma hedefiyle Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ait gemilerin, Tunus'ta bulunduğu sırada uğradığı dron saldırılarına ilişkin bağımsız soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Al-Kheetan, "Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye ulaşmak için Tunus'tan yola çıktı. Yaklaşık 50 ülkeden aktivistler, bu konvoya ait gemilerde bulunuyor. Gemiler, Tunus limanlarındayken 2 kez dron saldırısına uğradı. Gemilerin İsrail tarafından hedef alınma riski konuşuluyor. Filonun güvenliğinin sağlanması için İsrail ve uluslararası topluma çağrınız nedir?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"(Küresel Sumud Filosu'na karşı 8 ve 9 Eylül'de gerçekleştirilen) Tunus sularında silahsız sivil gemilere yönelik saldırılar hakkında bağımsız bir soruşturma başlatılmalı ve bu saldırılar, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım misyonunun bir parçası olarak gerçekleştirilmeli ve ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesi sağlanmalı." ifadelerini kullanan Al-Kheetan, BM'nin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiğini hatırlattı ve bunun ay sonuna kadar Deyr El-Balah ve Han Yunus kentlerine yayılacağını öngördüğünü belirtti.

Al-Kheetan, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yeterli yardımın ulaşmasını ve insani yardım personelinin hareket özgürlüğünü sağlamak için Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından emredilen geçici tedbirler de dahil yasal yükümlülüklerini derhal yerine getirmeli." uyarısını yaptı.

Küresel Sumud Filosu'na 50'ye yakın ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın, bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.