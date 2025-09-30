BM'den Küresel Sumud Filosu'na Destek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Gomez, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun saldırıya uğramaması ve korunması gerektiğini bildirdi.

Gomez, AA muhabirinin " Gazze'ye yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, artık Gazze'ye çok yakın. Bu gemilerde birçok farklı ülkeden aktivistler var. Aktivistler, bugün ve yarın İsrail'in saldırı riskinin çok yüksek olduğu konusunda uyarıyor. Olası bir saldırıda BM hangi adımları atabilir? Bu misyonun korunması için bir çağrınız var mı?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Filoya yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini kaydeden Gomez, " Gazze'de açlık ve susuzluk çeken 100 binlerce insana yardım ulaştırmaya ve onları desteklemeye çalışanlar saldırıya uğramamalı, korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gomez, İsrail'i Gazze ablukasını acilen kaldırmaya ve hayat kurtarıcı yardımın her yoldan girişine izin vermeye çağırdı.

Küresel Sumud Filosu

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.