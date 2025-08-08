BM'den Küresel İnsani Yardımda Fon Yetersizliği Uyarısı

Birleşmiş Milletler, 2025 yılı için gerekli olan 46 milyar ABD dolarının sadece yüzde 17'sinin toplandığına dikkat çekti. Fon açığı nedeniyle milyonlarca insanın yardıma ihtiyacı olduğu vurgulandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, 2025 yılında küresel insani ihtiyaçları karşılamak için gerekli olan 46 milyar ABD dolarının an itibarıyla yüzde 17'sinden daha azının toplanabildiğini söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne atıfta bulunan Haq, "Yılın yarısından fazlası geride kaldı, fakat insani yardım fonları vahim durumda" dedi.

An itibarıyla toplanan fon miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 azaldığını belirten Haq, fon açığı nedeniyle milyonlarca savunmasız insanın çaresizce ihtiyaç duydukları yardımı alamayarak açlık çekeceğini vurguladı.

Haq, haziran ayında insani yardım sistemini vuran bugüne kadar en büyük fon kesintisiyle karşı karşıya kalan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin, 114 milyon insanın 2025 Küresel İnsani Yardım Genel Bakış raporunda belirtilen en acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere acil öncelikli küresel yardım çağrısı başlattığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
