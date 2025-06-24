BM'den Kritik Uyarı: Gazze'deki Abluka Çocukların Hayatını Tehdit Ediyor

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Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'deki yakıt ablukasının son bulmaması durumunda çocukların susuzluktan ölebileceği uyarısında bulundu. BM Sözcüsü, yardım girişimlerinin engellendiğini ve bu durumun hayati hizmetlerin durmasına neden olabileceğini belirtti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de özellikle yakıt girişine yönelik ablukasının son bulmaması halinde çocukların susuzluktan ölebileceği uyarısını yaptı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Filistinlileri öldürmeye ve yaralamaya devam ettiğini kaydeden Dujarric, bunu askerileştirilmiş gıda dağıtım merkezlerinde de yaptığını ifade etti.

Dujarric, İsrail'in BM'nin de yardım dağıtım girişimlerini engellemeye devam ettiğini, dün 14 girişimin 6'sının doğrudan reddedildiğini belirterek, Gazze'ye yakıt ikmali yapılmaması halinde su dağıtımı gibi kilit öneme sahip hizmetlerin verilemeyeceğinin altını çizdi.

BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) İsrail'in 100 günden fazla süren yakıt girişine yönelik ablukasının son bulmaması halinde çocukların susuzluktan ölebileceği konusunda uyardığını bildiren Dujarric, "İsrailli yetkililer, kuzey dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nde yeterli miktarda yakıtın ulaştırılmasına izin vermeli. Bu yakıt, hayat kurtarıyor. Eğer hayat kurtarıcı operasyonlarımız durursa insanlar hayatta kalamayacak." diye konuştu.

???????Dujarric, Gazze'de yaşanan dehşete tekrar dikkati çekerek, "İnsanlar sadece yiyecek temin etmeye çalıştıkları için öldürülüyor. Bu, işleyen, adil, bağımsız ve tarafsız insani yardım sisteminin ön koşullarını karşılamayan askerileştirilmiş bir yardım dağıtım sistemi nedeniyle yaşanıyor. Artık her iki taraftaki liderlerin bu katliamı durduracak siyasi cesareti göstermelerinin zamanı gelmiştir." dedi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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